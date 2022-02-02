Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 2
04:05скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
04:05скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
04:05скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
04:05скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
07:10скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
09:05скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
09:05скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
14:45скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияСША
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
4.02скороКомандный турнир. Мужчины. Короткая программа
2 февраля, источник: БЕЛТА

Изучаем шансы белорусских спортсменов на медали зимней Олимпиады в Пекине

Уже завтра пройдет официальная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Нашу страну в китайской столице представят 29 атлетов в 6 видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горнолыжный спорт, лыжные гонки и фигурное катание. Посмотрели, у кого из белорусских спортсменов наибольшие шансы на медали.

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Динара Алимбекова (биатлон)

Сейчас Динара — самая стабильная белорусская биатлонистка. Из 15 личных гонок нынешнего сезона 10 завершила как минимум в цветочной церемонии, а в двух и вовсе поднималась на подиум. С такими результатами белоруска на данный момент занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая Марте Олсбю-Ройселанд из Норвегии 62 очка (в биатлоне за победу в гонке дают 60 очков). Неудивительно, что Динара рассматривается одним из главных претендентов на медали во всех гонках Олимпиады: в этом сезоне у Алимбековой все в порядке и со стрельбой (точность на лежке — 94%, на стойке — 84%), и с лыжным ходом (уступает лидеру всего 2,9 секунды на километр).

Антон Смольский (биатлон)

В этом сезоне прекрасные результаты демонстрирует Смольский. У Антона уже три подиума — был третьим в спринте в Хохфильцене, затем показал такой же результат в спринте и в преследовании в Рупольдинге. Подобные выступления позволили уроженцу Копыльского района закрепиться в топ-10 общего зачета Кубка мира. Все это связано с заметным прогрессом на стрельбище: если годом ранее Смольский закрывал лишь 75% мишеней на лежке и 85% — на стойке, то сейчас 83% — на лежке и 87% — на стойке. Плюс спортсмен прилично добавил ходом: в сезоне 2020/2021 уступал лидеру 4,5 секунды на километр, сейчас — только 2,9. Неудивительно, что от Антона ждут медали. Ведь в последний раз в мужском биатлоне белорусы привозили награду с Олимпиады 12 лет назад: в Ванкувере Сергей Новиков сенсационно стал вторым в индивидуальной гонке.

Станислав Гладченко (фристайл, лыжная акробатика)

Источник: БЕЛТА

На данный момент 27-летний минчанин — лидер мужской команды, ему вполне по силам побороться за медаль. Вспомним, что в Пхенчхане Станислав был очень близок к награде: пробился в суперфинал, где практически идеально выполнил сложнейшую программу — тройное сальто с пятью пируэтами. Однако подвело приземление, из-за которого Гладченко не смог рассчитывать на высокие баллы и стал шестым. Если на этот раз с подобным прыжком удастся устоять на ногах, то место на пьедестале гарантировано. Только пока у белоруса ни разу не получалось выполнить программу чисто.

Анна Сола (биатлон)

Хотя Сола пока не может похвастаться такой же стабильностью, как Алимбекова, однако личных подиумов в этом сезоне у нее больше: 3-е место в спринте в Эстерсунде, 1-е в спринте и 2-е в преследовании в Хохфильцене, а также 2-е в спринте в Оберхофе. Правда, в последнее время Анну подводит стрельба: за две гонки на этапе в Антхольце белоруска на восьми огневых рубежах промахнулась 13 раз, закрыв всего 67,5% мишеней. Это очень низкий показатель. Хотя в целом по сезону цифры не худшие: точность на лежке — 81%, на стойке — 76%. При этом Сола демонстрирует отличный ход — уступает лидеру всего 2,2 секунды на километр. Поэтому если со стрельбой будет порядок, то Анна как минимум сможет взять медаль в спринте.

Анна Гуськова (фристайл, лыжная акробатика)

Источник: БЕЛТА

Для 29-летней спортсменки Олимпиада в Пекине станет уже третьей в карьере. На дебютных Играх в Сочи минчанка провалилась: два прыжка в квалификации закончились падениями и итоговым 21-м местом. Однако спустя четыре года Анна смогла приятно всех удивить. Несмотря на многочисленные травмы, полученные в промежутке между Сочи и Пхенчханом, Гуськова без проблем преодолела квалификацию и в суперфинале исполнила тройное сальто с тремя пируэтами. Правда, при приземлении коснулась рукой снега, но это не помешало ей с 96,14 баллами завоевать золотую медаль.

После Пхенчхана у Гуськовой снова появились проблемы со здоровьем, из-за чего пришлось пропускать целые сезоны. Однако сейчас Анна в неплохой форме: на двух предолимпийских этапах Кубка мира белоруска становилась третьей. При этом в финской Руке выполнила свое коронное тройное сальто с тремя пируэтами. Правда, как отмечают специалисты, в Пекине этого может не хватить для медали — конкурентки уже освоили более сложные прыжки. Но и перед Олимпиадой в Пхенчхане на Анну ставили немногие, однако у нее все получилось.

Командные соревнования (фристайл, лыжная акробатика)

В Пекине впервые в истории Олимпиад пройдут командные соревнования в лыжной акробатике, где должны выступить три спортсмена (не более двух одного пола). Женский слот займет Анна Гуськова. За два мужских места будут бороться уже упомянутый Станислав Гладченко, а также Максим Густик и Павел Дик. В нынешнем сезоне белорусская команда дважды становилась четвертой на этапах Кубка мира. Сначала компанию Гуськовой составили Дик и Игорь Дребенков, пропускающий Олимпиаду, во второй раз — Гладченко и Густик. Вероятнее всего, в Пекине тренерский штаб сделает ставку на более опытный дуэт Станислава и Максима, хотя появления в составе Павла исключать не стоит.

Женская эстафета (биатлон)

В Пхенчхане квартет в лице Дарьи Домрачевой, Надежды Скардино, Ирины Лещенко (Кривко) и Динары Алимбековой смог завоевать золотую медаль. Возможно, подобный успех удастся повторить и в Пекине. Тем более до сих пор в обойме остаются Лещенко и Алимбекова. Плюс добавилась Анна Сола. Последнее свободное место в эстафетной четверке, скорее всего, достанется Елене Кручинкиной. Именно в таком сочетании спортсменки в последние годы участвуют в эстафетах.

В этом сезоне белоруски провели четыре гонки: в Эстерсунде были вторыми, в Хохфильцине — девятыми (Алимбекова не участвовала), в Рупольдинге — пятыми, в Антхольце — тринадцатыми (Елена Кручинкина не участвовала). Надеемся, что в Пекине все будут готовы и смогут показать класс.

Смешанная эстафета (биатлон)

Хорошие шансы на медали и в смешанной эстафете, в которой Беларусь представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Антон Смольский и, вероятнее всего, Никита Лобастов. Именно в таком составе наша команда выступила в единственной смешанной эстафете в этом сезоне на этапе в Рупольдинге, где белорусы стали вторыми, уступив норвежцам. Скорее всего, эта четверка вый­дет на соревнования и в Пекине, хотя не исключено, что Лобастова может подвинуть Дмитрий Лазовский, который также неплох в нынешнем сезоне.

Вадим БАННЫЙ, газета «7 Дней».

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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