Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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04:05скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
04:05скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
04:05скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
04:05скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
07:10скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
09:05скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
09:05скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
14:45скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияСША
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
4.02скороКомандный турнир. Мужчины. Короткая программа
2 февраля, источник: БЕЛТА

Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественную церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 4 февраля покажут в режиме реального времени телеканалы Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

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Официальное открытие планетарного спортивного форума состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называют «Птичьим гнездом». Прямая трансляция в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 5» начнется в 15.00 по минскому времени.

«Белорусским болельщикам зимние Олимпийские игры в Пекине медиахолдинг представит в прямом эфире и в максимальном объеме. Показы соревнований и тематических спортивных программ запланированы на четырех каналах: “Беларусь 1”, “Беларусь 2”, “Беларусь 5” и “Беларусь 5. Интернет”, а также на YouTube-канале Агентства теленовостей. Вниманию зрителей — 220 олимпийских часов вещания», — рассказали в пресс-службе.

На время Игр главный спортивный телеканал страны «Беларусь 5» станет олимпийским каналом, где с раннего утра и до позднего вечера болельщики смогут наблюдать за основными событиями из китайской столицы. Показы некоторых спортивных дисциплин предложит телеканал «Беларусь 2». Следить за расписанием трансляций можно на сайте www.tvr.by.

Все подробности главного зимнего спортивного праздника четырехлетия большая команда спортивных журналистов медиахолдинга будет передавать с места событий — в серии олимпийских дневников, в программе «Арена», в рубрике «Игры по-пекински» в вечерней «Панораме», в итоговом воскресном проекте «Главный эфир» на «Беларусь 1».

Зрителей «Беларусь 5», помимо насыщенной сетки спортивных показов, ожидают тематические выпуски программы «Спорт-кадр», а с ключевыми моментами каждого дня соревнований познакомит проект «Итоги дня».

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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