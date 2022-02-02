Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине

Официальное открытие планетарного спортивного форума состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называют «Птичьим гнездом». Прямая трансляция в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 5» начнется в 15.00 по минскому времени.

«Белорусским болельщикам зимние Олимпийские игры в Пекине медиахолдинг представит в прямом эфире и в максимальном объеме. Показы соревнований и тематических спортивных программ запланированы на четырех каналах: “Беларусь 1”, “Беларусь 2”, “Беларусь 5” и “Беларусь 5. Интернет”, а также на YouTube-канале Агентства теленовостей. Вниманию зрителей — 220 олимпийских часов вещания», — рассказали в пресс-службе.

На время Игр главный спортивный телеканал страны «Беларусь 5» станет олимпийским каналом, где с раннего утра и до позднего вечера болельщики смогут наблюдать за основными событиями из китайской столицы. Показы некоторых спортивных дисциплин предложит телеканал «Беларусь 2». Следить за расписанием трансляций можно на сайте www.tvr.by.

Все подробности главного зимнего спортивного праздника четырехлетия большая команда спортивных журналистов медиахолдинга будет передавать с места событий — в серии олимпийских дневников, в программе «Арена», в рубрике «Игры по-пекински» в вечерней «Панораме», в итоговом воскресном проекте «Главный эфир» на «Беларусь 1».