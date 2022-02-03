Российские хоккеисты прилетели в Пекин на Олимпийские игры

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх. Самолет с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск).

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, в котором находились бы хоккейная команда, а также сборные России по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, в связи с возникшей необходимостью было решено организовать отдельный рейс с хоккеистами.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА); защитники — Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»); нападающие — Владимир Ткачев («Трактор»), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Никита Гусев (СКА), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Голкипер Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), нападающие Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Артем Анисимов («Локомотив») и Кирилл Марченко (СКА) находятся в статусе запасных.