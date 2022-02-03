Норвегия не смогла заполнить свою квоту в женском скиатлоне
Женская сборная Норвегии выставит на скиатлон, который пройдет на олимпийской трассе в Чжанцзякоу 5 февраля, только трех лыжниц.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Женская сборная Норвегии выставит на скиатлон, который пройдет на олимпийской трассе в Чжанцзякоу 5 февраля, только трех лыжниц.
У норвежской команды четыре квоты, но из-за положительных ковид-тестов она потеряла Хайди Венг и Аннду Кьерсти Кальво.
Менять их на других спортсменок из заявки сочли нецелесообразным — девушки точечно готовились к каждой гонке и внезапная смена планов может негативно отразиться на выполнении основной задачи.
Поэтому в первом старте Олимпиады от Норвегии побегут только Тереза Йохауг, Рагнхильд Хага и Элен Мари Фоссехольм. Впрочем, это не уменьшает шансов скандинавок на победу. Йохауг — фаворит любой дистанционной гонки, а Хага и Фоссехольм теоретически способны побороться за подиум.