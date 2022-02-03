Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40онлайнШвеция0Япония1
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
14:45скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияСША
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
4.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Микст
4.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Ритм-танец
Хоккей. Женщины. Группа A
4.02скороРоссияШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
4.02скороДанияКитай
Фигурное катание. Микст
4.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Короткая программа
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороЧехияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороКитайКанада
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороВеликобританияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороШвецияСША
09:39 (мск), источник: Газета.Ру

Российским фигуристам запрещено разговаривать со СМИ на Олимпиаде

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) запретила спортсменам разговаривать с представителями прессы после тренировок перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Матч ТВ. Только новости». Источник ссылается на российского фигуриста Андрея Мозалева.

«Мне сказали, что сегодня общаться не нужно. Почему? Руководитель запретил», — сказал Мозалев.

Напомним, что сборную России по фигурному катанию в Пекине представят следующие спортсмены:

Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Мужское одиночное катание: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

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Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4-го по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк чисто выполнил все элементы программы во время тренировки перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Кондратюк сделал четверной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Все элементы были исполнены чисто. При этом фигурист сделал всего четыре прыжка вместо семи.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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