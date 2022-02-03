Российским фигуристам запрещено разговаривать со СМИ на Олимпиаде

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Матч ТВ. Только новости». Источник ссылается на российского фигуриста Андрея Мозалева.

«Мне сказали, что сегодня общаться не нужно. Почему? Руководитель запретил», — сказал Мозалев.

Напомним, что сборную России по фигурному катанию в Пекине представят следующие спортсмены:

Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Мужское одиночное катание: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

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Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4-го по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.