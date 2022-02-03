Панды в Московском зоопарке предсказали победителей Олимпиады в Пекине

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Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине.

Игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля. Все участники Олимпиады будут жить и соревноваться в «пузыре» без возможности выйти в город и пересечься с местным населением.

«В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось», — приводятся на сайте слова гендиректора московского зоопарка Светланы Акуловой.

Так, пандам предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц. Для непредвзятости предметы не заполняли лакомствами, все они были пустыми. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, а Жуи — Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Отмечается, что Диндин не сразу заинтересовалась конусами.

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«Подумав немного, панда схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю», — добавляется в сообщении.

Жуи, в свою очередь, подошел к задаче более ответственно — он обнюхал каждый конус, после чего решил, что наиболее вероятный кандидат на победу — Германия.

«Затем Жуи понадобилось еще немного времени на размышления. Он вразвалочку прогулялся по своему жилищу и вскоре вернулся к конусу с флагом США. Таким образом, лидерами в общекомандном зачете зимней Олимпиады, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США», — говорится в сообщении.