Йоханнес Бе оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию

Выяснилось, что они контактировали с одним из заражённых коронавирусом в самолёте по пути на Олимпиаду. Тандреволд также пропустила пресс-конференцию.

«Пока это означает, что они (Й. Бё и Тандреволд. — Прим. “Чемпионата”) могут тренироваться и соревноваться. Но они должны есть в комнате», — сказал доктор.