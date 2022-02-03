Йоханнес Бе оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию
Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Об этом сообщает норвежское издание VG.
Вместе с Бё статус контактной получила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Выяснилось, что они контактировали с одним из заражённых коронавирусом в самолёте по пути на Олимпиаду. Тандреволд также пропустила пресс-конференцию.
Пресс-конференцию посетили биатлонисты Тарьей Бё, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и врач сборной Норвегии Ола Бергер.
«Пока это означает, что они (Й. Бё и Тандреволд. — Прим. “Чемпионата”) могут тренироваться и соревноваться. Но они должны есть в комнате», — сказал доктор.