Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 3
09:05скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
09:05скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
14:45скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
15:05скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияСША
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
4.02скороКомандный турнир. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Микст
4.02скороКомандный турнир. Танцы. Ритм-танец
Хоккей. Женщины. Группа A
4.02скороРоссияШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
4.02скороДанияКитай
Фигурное катание. Микст
4.02скороКомандный турнир. Пары. Короткая программа
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороЧехияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороКитайКанада
09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Бе оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

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Источник: AP 2021
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Об этом сообщает норвежское издание VG.

Вместе с Бё статус контактной получила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Выяснилось, что они контактировали с одним из заражённых коронавирусом в самолёте по пути на Олимпиаду. Тандреволд также пропустила пресс-конференцию.

Пресс-конференцию посетили биатлонисты Тарьей Бё, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и врач сборной Норвегии Ола Бергер.

«Пока это означает, что они (Й. Бё и Тандреволд. — Прим. “Чемпионата”) могут тренироваться и соревноваться. Но они должны есть в комнате», — сказал доктор.

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XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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