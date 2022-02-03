Юдзуру Ханю не прилетел в Пекин, его участие в командном турнире маловероятно
Вероятность участия двукратного олимпийского чемпиона японского фигуриста Юдзуру Ханю в командном турнире Олимпийских игр крайне мала, утверждают японские источники «СЭ».
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Вероятность участия двукратного олимпийского чемпиона японского фигуриста Юдзуру Ханю в командном турнире Олимпийских игр крайне мала, утверждают японские источники «СЭ».
Сегодня на тренировке мужчин появились только Сема Уно и Юма Кагияма, второй и третий номера сборной.
По информации «СЭ», Ханю до сих пор не прилетел в Пекин, что означает пропуск им как минимум короткой программы.
Японские журналисты утверждают, что Ханю сконцентрируется на личном турнире.
Состав на командник станет известен сегодня вечером, первые соревнования стартуют завтра.