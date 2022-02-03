У шести российских хоккеисток был обнаружен коронавирус перед Олимпиадой

«У нас шесть человек, из-за которых нас посадили на карантин. [Диана] Фархутдинова, [Ангелина] Гончаренко, [Ольга] Сосина, [Екатерина] Николаева, [Лиана] Ганеева и [Людмила] Белякова. Надеемся, что в ближайшее время они вернутся в строй. К нам уже приехали два игрока, так что заявка на матч у нас есть. Сдаем по два теста в день, и на основании этого будем иметь завтра состав на игру», — сказал Бобарико.