У шести российских хоккеисток был обнаружен коронавирус перед Олимпиадой
Первый матч на групповом этапе Олимпийских игр российская сборная проведет 4 февраля против команды Швейцарии.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Первый матч на групповом этапе Олимпийских игр российская сборная проведет 4 февраля против команды Швейцарии.
ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус шести хоккеисток сборной России дали положительный результат перед началом Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико.
Женская сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).
«У нас шесть человек, из-за которых нас посадили на карантин. [Диана] Фархутдинова, [Ангелина] Гончаренко, [Ольга] Сосина, [Екатерина] Николаева, [Лиана] Ганеева и [Людмила] Белякова. Надеемся, что в ближайшее время они вернутся в строй. К нам уже приехали два игрока, так что заявка на матч у нас есть. Сдаем по два теста в день, и на основании этого будем иметь завтра состав на игру», — сказал Бобарико.
Защитник сборной России Анна Шибанова рассказала, что испытывает нервозность перед началом турнира в связи с большим количеством зараженных хоккеисток. «У нас очень много заболевших, тяжело. В госпитале у нас Катя Николаева и Диана Фархутдинова», — сообщила Шибанова.
Сборная России на данный момент заявила на турнир 19 хоккеисток. С 31 января по 2 февраля команда находилась в изоляции в Олимпийской деревне в связи с положительными ПЦР-тестами ряда хоккеисток. На протяжении трех дней тесты игроков, тренеров и персонала команды показывали отрицательный результат. 2 февраля сборная получила допуск к тренировкам.