Бюджет — $3,9 млрд, бойкот США и Канады, новые дисциплины, шансы России: в Пекине стартует зимняя Олимпиада
Превью Игр.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Превью Игр.
С 4-го по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Столица Китая стала первым в истории городом, который завоевал право проведения как летней, так и белой Олимпиады. В отличие от Игр в Токио, никаких глобальных разговоров о переносе Пекина-2022 даже не поднималось, так что все соревнования пройдут точно в срок. Официально заявленный бюджет — 3,9 млрд долларов.
В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов наград. К уже классическим олимпийским дисциплинам добавятся женский одиночный бобслей, мужской и женский биг-эйр (фристайл), смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в акробатике (фристайл), а также состязания в прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.
Как это часто бывает, не все медали будут разыграны в столице Игр: Чжанцзякоу возьмет на себя почти все лыжные виды, а Яньцин примет саночников, бобслеистов, скелетонистов и горнолыжников. Но основная нагрузка ожидаемо ляжет на пекинские арены.
Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков, местным жителям трибуны пока доступны. На церемонию открытия точно приедет президент РФ Владимир Путин, лидеры других стран приняли приглашение менее охотно: из-за притеснения уйгуров дипломатический бойкот Пекину объявили США, Канада, Бельгия, Япония, Великобритания, Австралия, Косово, Дания, Литва, Эстония и Тайвань.
Сборная России будет выступать в Токио под флагом ОКР, в случае побед на церемонии награждения прозвучит фрагмент 1-го концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. Медалисты будут награждать себя сами, но что важно — на церемониях им разрешили снимать маски.
Предполагается, что в Пекин приедут 212 российских спортсменов, которых ждет ежедневное тестирование на коронавирус. По подсчетам президента ОКР Станислава Позднякова, из Пекина сборная России увезет 30 медалей и войдет в топ-3 общекомандного зачета. Насколько этот прогноз окажется верным, узнаем 20 февраля.