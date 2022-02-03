Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене

По информации издания, 68-летний актер стал тридцатым факелоносцем эстафеты. Олимпийский огонь он пронес по самому посещаемому участку Великой китайской стены «Бадалин».

По словам Джеки Чана, стать факелоносцем во второй раз — большая честь для него. Актер принимал участие в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он отметил, что несмотря на 10-градусный холод на Великой китайской стене, его сердце согревается при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты.

«Китайская цивилизация существует уже 5 тысяч лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», — сказал Джеки Чан журналистам.

Эстафета олимпийского огня стартовала в среду в Пекине. Ее маршрут состоит из 12 основных точек — 11 за пределами карантинного «пузыря» и одна в так называемом «замкнутом контуре», где находятся все спортсмены, делегации и приехавшие из-за границы журналисты. Маршрут пройдет через все три олимпийских кластера — Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу и продлится три дня. Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.