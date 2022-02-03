Объявлен состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира

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В первый день соревнований 4 февраля выступят Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Ритм-танец исполнят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

6 февраля короткую программу представит Камила Валиева. Все фигуристы являются действующими чемпионами Европы.

Состав россиян на произвольную программу на данный момент не объявлен. После первой половины соревнований в команде могут поменять спортсменов в двух видах.