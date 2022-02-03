Объявлен состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира
Об этом сообщает «Матч ТВ».
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В первый день соревнований 4 февраля выступят Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Ритм-танец исполнят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
6 февраля короткую программу представит Камила Валиева. Все фигуристы являются действующими чемпионами Европы.
Состав россиян на произвольную программу на данный момент не объявлен. После первой половины соревнований в команде могут поменять спортсменов в двух видах.
Командный турнир по фигурному катанию впервые появился в программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, где россияне стали победителями соревнований. На Играх-2018 в Пхенчхане сборная заняла второе место, уступив канадцам.