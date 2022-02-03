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16:10онлайнФинляндия1США4
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
4.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Микст
4.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Ритм-танец
Хоккей. Женщины. Группа A
4.02скороРоссияШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
4.02скороДанияКитай
Фигурное катание. Микст
4.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Короткая программа
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороЧехияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороКитайКанада
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороВеликобританияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 6
4.02скороШвецияСША
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на ОИ-2022 в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

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Источник: AFP 2021

Спортсменка пробилась в десятку сильнейших, показав восьмой результат.

Другие россиянки остались за пределами первой десятки. Полина Чудинова заняла 17-е место, Анастасия Первушина — 22-е, Виктория Лазаренко — 25-е. Они выступят во второй квалификации, в которой получат ещё один шанс выйти в финал.

Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,75 балла
2. Перрин Лаффон (Франция) — 81,11
3. Джелин Кауф (США) — 79,15…
8. Анастасия Смирнова (Россия) — 73,01…
17. Полина Чудинова (Россия) — 66,77…
22. Анастасия Первушина (Россия) — 59,97…
25. Виктория Лазаренко (Россия) — 29,65.

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