Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на ОИ-2022 в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
Спортсменка пробилась в десятку сильнейших, показав восьмой результат.
Другие россиянки остались за пределами первой десятки. Полина Чудинова заняла 17-е место, Анастасия Первушина — 22-е, Виктория Лазаренко — 25-е. Они выступят во второй квалификации, в которой получат ещё один шанс выйти в финал.
Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,75 балла
2. Перрин Лаффон (Франция) — 81,11
3. Джелин Кауф (США) — 79,15…
8. Анастасия Смирнова (Россия) — 73,01…
17. Полина Чудинова (Россия) — 66,77…
22. Анастасия Первушина (Россия) — 59,97…
25. Виктория Лазаренко (Россия) — 29,65.