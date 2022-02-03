Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады в Пекине.

Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх-2022, получат от государства по четыре миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона.

Аналогичные суммы получат чемпионы и призеры Паралимпийских игр. Также денежные премии будут выплачены тренерам и специалистам, которые участвовали в подготовке спортсменов.