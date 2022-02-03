Шесть хоккеистов сборной России в Пекине сдали положительные тесты на коронавирус

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В их числе — хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

Сегодня, 3 февраля, сборная России сообщила, что форварды Сергей Плотников и Артем Анисимов не полетели в Пекин на Олимпийские игры-2022 со сборной России из-за положительных тестов на коронавирус.

Напомним, что мужская сборная России по хоккею прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022 отдельным от других спортсменов рейсом. Изначально хоккеисты должны были лететь одним рейсом со сборными по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту.