Российские фристайлисты не вышли в финал ОИ-2022 в могуле по итогам первой квалификации
Российские фристайлисты не смогли пробиться в финал соревнований по могуле по итогам первой квалификации на Олимпийских играх в Пекине.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Российские фристайлисты не смогли пробиться в финал соревнований по могуле по итогам первой квалификации на Олимпийских играх в Пекине.
Никита Новицкий продемонстрировал 13-й результат, Никита Андреев — 27-й. В финал вышли спортсмены, попавшие в топ-10.
Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Первая квалификация
1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 81,15.
2. Вальтер Вальберг (Швеция) — 79,12.
3. Бенжамен Каве (Франция) — 78,40…
13. Никита Новицкий (Россия) — 74,71…
27. Никита Андреев (Россия) — 67,39.
Россияне выступят во второй квалификации, которая состоится 5 февраля. В тот же день состоятся финалы.