Панды из Московского зоопарка предсказали итоги Олимпиады в Пекине

В преддверии зимней Олимпиады в Пекине сотрудники Московского зоопарка решили обратиться к двум пандам за помощью в предсказании итогов спортивных состязаний. Панды Жуи и Диндин были выбраны для этого не случайно — эти животные являются не только символом и национальным достоянием Китая, но и одним из талисманов предстоящей Олимпиады.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 56.20608899297424%;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3a73ad66b59b7ff035e4" data-vnd="3a73ad66b59b7ff035e4" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3a73ad66b59b7ff035e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники Московского зоопарка предложили медведям выбрать дорожные конусы с флагами разных стран, чтобы определить лидеров в общекомандном олимпийском зачете. Сообщается, что конусы были пустые и без лакомств, а также были равноудалены от выходов в уличные вольеры, чтобы сделать выбор максимально честным и непредвзятым.

Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, а Жуи выбирал между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. Сначала панды не слишком заинтересовались новыми предметами, но свой выбор все-таки сделали. Самым первым предсказанием Диндин оказалась победа России, а затем ее заинтересовал и конус с флагом Китая. А вот Жуи сразу оценил конус Германии, который от переизбытка эмоций он разгрыз. После этого медведь прошел круг по вольеру и вернулся к конусу с флагом Соединенных Штатов.

Таким образом, лидерами Олимпийских игр в общекомандном зачете, по версии панд, станут Россия, Китай, Германия и США.

В зоопарке сообщили, что в ходе Олимпийских игр они планируют продолжить предсказания с пандами, чтобы выбрать победителей в некоторых видах спорта, в частности, в фигурном катании и в хоккее.