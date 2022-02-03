Панды из Московского зоопарка предсказали итоги Олимпиады в Пекине
Медведи выбрали четырех лидеров общекомандного зачета.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Медведи выбрали четырех лидеров общекомандного зачета.
В преддверии зимней Олимпиады в Пекине сотрудники Московского зоопарка решили обратиться к двум пандам за помощью в предсказании итогов спортивных состязаний. Панды Жуи и Диндин были выбраны для этого не случайно — эти животные являются не только символом и национальным достоянием Китая, но и одним из талисманов предстоящей Олимпиады.
Сотрудники Московского зоопарка предложили медведям выбрать дорожные конусы с флагами разных стран, чтобы определить лидеров в общекомандном олимпийском зачете. Сообщается, что конусы были пустые и без лакомств, а также были равноудалены от выходов в уличные вольеры, чтобы сделать выбор максимально честным и непредвзятым.
Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, а Жуи выбирал между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. Сначала панды не слишком заинтересовались новыми предметами, но свой выбор все-таки сделали. Самым первым предсказанием Диндин оказалась победа России, а затем ее заинтересовал и конус с флагом Китая. А вот Жуи сразу оценил конус Германии, который от переизбытка эмоций он разгрыз. После этого медведь прошел круг по вольеру и вернулся к конусу с флагом Соединенных Штатов.
В зоопарке сообщили, что в ходе Олимпийских игр они планируют продолжить предсказания с пандами, чтобы выбрать победителей в некоторых видах спорта, в частности, в фигурном катании и в хоккее.
Напомним, что большие панды Жуи (появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике «Дуцзянъянь») и Диндин (родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке «Волонг») прилетели в Москву 29 апреля 2019 года специальным рейсом из Пекина. Это стало большим событием для Московского зоопарка, где к приезду больших панд был полностью обновлен целый павильон — вольерный комплекс, состоящий из двух закрытых и двух открытых вольеров с водоемами, специально обустроенными местами для отдыха и внутренними помещениями.