Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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03:35скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
03:35скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
03:35скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
04:55скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Микст
06:35скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Ритм-танец
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороРоссияШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
07:10скороДанияКитай
Фигурное катание. Микст
08:15скороКомандный турнир. Пары. Микст. Короткая программа
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороЧехияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороКитайКанада
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороВеликобританияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороШвецияСША
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
00:20 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпиада — пытка морозом, ощущается как −30! Логинов ушел с тренировки, все спасаются грелками в рот и перчатками на батарейке

На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмены, выступающие на воздухе, столкнутся не только с волнением, незнакомыми трассами и сильным ветром, но еще и с тяжелой погодой. Прежде всего, речь о биатлонистах и лыжниках, но не только.

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Источник: Sports.ru

Днем температура в горном кластере Чжанцзякоу держится в районе минус 12−15, которые ощущаются как минус 20 (и это с ветром). Едва солнце садится за склон, холодает моментально — еще на 4−5 градусов за полчаса. Скажем, фристайлисты сегодня проводили квалификацию при температуре по ощущениям под минус 30. Как спасаться в такой мороз?

Источник: Sports.ru

Лыжный и биатлонный стадионы находятся в ущелье, а из-за отсутствия леса (есть только насаженные деревья, но они невысокие) там постоянно дуют ветра. Большинство гонок начнется или одновременно с закатом, или даже после.

И это действительно большая проблема для спортсменов — Александр Логинов, например, досрочно покинул одну из предолимпийских тренировок, потому что замерз, а Кристина Резцова резюмировала: «Очень холодно, ни ног, ни рук не чувствую».

На тренировках температура в Чжанцзякоу опускалась до минус 19. Девушки жертвовали красотой ради тепла: «Все кольца и серьги пришлось снять. Замерзает все, что только может замерзнуть», — сетовала Тириль Экхофф, которая недавно получила от жениха помолвочное кольцо.

Похоже, главный аксессуар биатлонистов в Пекине-2022 — перчатки с подогревом. Немецкий бренд KinetiXx (с ним сотрудничает абсолютное большинство, в том числе, например, и Логинов) разработал модель с аккумулятором. Еще в начале зимы на этапе в Эстерсунде такие перчатки тестировал лидер Кубка мира Кентен Фийон-Майе. Фирма пообещала доработать модель, но получилось не все.

Источник: Sports.ru

Кому-то перчатки кажутся тяжелыми, хотя и с этим можно смириться: «Сегодня у меня пальцы не замерзли. Перчатки толстоваты, но стрелять можно. Может быть, буду выступать в них, если будет очень холодно», — делилась впечатлениями Марте Ульсбю-Ройселанн, возглавляющая общий зачет.

Основная проблема — неудобное расположение аккумулятора: он крепится снаружи запястья, поэтому на левую руку перчатку надеть сложно — мешает ремень, который используют на стрельбе лежа (для левшей наоборот — ремень на правой руке, но и проблема остается та же).

Таким образом, биатлонисты надевают перчатку только на ту руку, палец которой производит выстрел — ремней нет, зато хотя бы можно чувствовать спуск. Этот компромисс многим пришелся по душе — лучше, чем заморозить обе руки. «Согретый палец и хороший спуск могут определить, возьмешь ли ты медаль на Олимпийских играх», — отмечал 4-кратный чемпион мира Стурла Лагрейд.

Еще одна задача — не застудить легкие: Лагрейд среди тех, кто использует специальную грелку воздуха. Такое устройство эффективно работает при температуре до минус 25.

Источник: Sports.ru

Вообще, этот сезон подготовил лыжников и биатлонистов к холодам. Старт на Кубке мира в Эстерсунде (биатлон) и Руке (лыжи) получился морозным — норвежцы даже снялись с одной из гонок. Вот как спортсмены решали проблему мороза:

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен выбрал оригинальный способ защиты: «Сегодня я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет. А еще я использовал трюк Лагрейда и засунул грелки под мышки. Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках».

Кажется, Лагрейд — главный в норвежской сборной по борьбе с морозами.

Лыжница Тереза Йохауг надевала на гонки до четырех штанов. А вот дополнительные брюки шведки Фриды Карлссон не уцелели уже после финиша: «Там были какие-то обогреватели, а я была слишком близко. Штаны начали гореть, а я просто подумала: “О, сегодня я такая горячая”. Со мной все в порядке, но штанам конец».

Йоханнес Дале принимал меры с опозданием — во время спринта в Эстерсунде получил серьезное обморожение носа и ушей: «Я пришел на финиш, где меня встретили 3−4 врача и медсестра. Я посчитал, что это перебор, потому что не чувствовал такой уж сильной боли. Но когда увидел, как это выглядит, то понял, что это серьезно. Гораздо легче получить обморожение, если у тебя оно уже было, так что мне нужно быть осторожным. Я буду парнем с утепленными наушниками на гонке».

Источник: Sports.ru

Российский лыжник Артем Мальцев подробно рассказывал о гардеробе для морозов: два комплекта термобелья, вторые трусы, комбинезон, баф, две шапки, варежки. На разминке на ботинки надевают чехлы — кое-кто оставляет их и на гонку, а кто-то вообще выбирает шерстяные носки. Ну и, конечно, защитные тейпы на лицо — их в морозы используют почти все.

Источник: Sports.ru
Биатлонисты и лыжники одновременно начинают Олимпиаду — 5 февраля. Главное, чтобы никто не замерз.

А вообще, биатлонисты и лыжники могут очень по-разному реагировать на экстремальный холод — это не капризы, а особенности организма. Кого-то сковывает по мышцам — просто не получается работать размашисто; у кого-то происходит нечто вроде спазма легких — они сужаются, кислорода (тем более тут и так высота) не хватает.

Это дополнительный фактор к и без того коварным аренам Чжанцзякоу. Будут ли отменять гонки? По регламенту это происходит, если на термометре ниже минус 20 — так что все возможно. Но при минус 19 (и по ощущениям, например, минус 25) придется терпеть.

Мария Селенкова

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
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XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
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V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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