Олимпиада — пытка морозом, ощущается как −30! Логинов ушел с тренировки, все спасаются грелками в рот и перчатками на батарейке

Днем температура в горном кластере Чжанцзякоу держится в районе минус 12−15, которые ощущаются как минус 20 (и это с ветром). Едва солнце садится за склон, холодает моментально — еще на 4−5 градусов за полчаса. Скажем, фристайлисты сегодня проводили квалификацию при температуре по ощущениям под минус 30. Как спасаться в такой мороз?

Лыжный и биатлонный стадионы находятся в ущелье, а из-за отсутствия леса (есть только насаженные деревья, но они невысокие) там постоянно дуют ветра. Большинство гонок начнется или одновременно с закатом, или даже после.

И это действительно большая проблема для спортсменов — Александр Логинов, например, досрочно покинул одну из предолимпийских тренировок, потому что замерз, а Кристина Резцова резюмировала: «Очень холодно, ни ног, ни рук не чувствую».

На тренировках температура в Чжанцзякоу опускалась до минус 19. Девушки жертвовали красотой ради тепла: «Все кольца и серьги пришлось снять. Замерзает все, что только может замерзнуть», — сетовала Тириль Экхофф, которая недавно получила от жениха помолвочное кольцо.

Похоже, главный аксессуар биатлонистов в Пекине-2022 — перчатки с подогревом. Немецкий бренд KinetiXx (с ним сотрудничает абсолютное большинство, в том числе, например, и Логинов) разработал модель с аккумулятором. Еще в начале зимы на этапе в Эстерсунде такие перчатки тестировал лидер Кубка мира Кентен Фийон-Майе. Фирма пообещала доработать модель, но получилось не все.

Кому-то перчатки кажутся тяжелыми, хотя и с этим можно смириться: «Сегодня у меня пальцы не замерзли. Перчатки толстоваты, но стрелять можно. Может быть, буду выступать в них, если будет очень холодно», — делилась впечатлениями Марте Ульсбю-Ройселанн, возглавляющая общий зачет.

Основная проблема — неудобное расположение аккумулятора: он крепится снаружи запястья, поэтому на левую руку перчатку надеть сложно — мешает ремень, который используют на стрельбе лежа (для левшей наоборот — ремень на правой руке, но и проблема остается та же).

Таким образом, биатлонисты надевают перчатку только на ту руку, палец которой производит выстрел — ремней нет, зато хотя бы можно чувствовать спуск. Этот компромисс многим пришелся по душе — лучше, чем заморозить обе руки. «Согретый палец и хороший спуск могут определить, возьмешь ли ты медаль на Олимпийских играх», — отмечал 4-кратный чемпион мира Стурла Лагрейд.

Еще одна задача — не застудить легкие: Лагрейд среди тех, кто использует специальную грелку воздуха. Такое устройство эффективно работает при температуре до минус 25.

Вообще, этот сезон подготовил лыжников и биатлонистов к холодам. Старт на Кубке мира в Эстерсунде (биатлон) и Руке (лыжи) получился морозным — норвежцы даже снялись с одной из гонок. Вот как спортсмены решали проблему мороза:

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен выбрал оригинальный способ защиты: «Сегодня я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет. А еще я использовал трюк Лагрейда и засунул грелки под мышки. Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках».

Кажется, Лагрейд — главный в норвежской сборной по борьбе с морозами.

Лыжница Тереза Йохауг надевала на гонки до четырех штанов. А вот дополнительные брюки шведки Фриды Карлссон не уцелели уже после финиша: «Там были какие-то обогреватели, а я была слишком близко. Штаны начали гореть, а я просто подумала: “О, сегодня я такая горячая”. Со мной все в порядке, но штанам конец».

Йоханнес Дале принимал меры с опозданием — во время спринта в Эстерсунде получил серьезное обморожение носа и ушей: «Я пришел на финиш, где меня встретили 3−4 врача и медсестра. Я посчитал, что это перебор, потому что не чувствовал такой уж сильной боли. Но когда увидел, как это выглядит, то понял, что это серьезно. Гораздо легче получить обморожение, если у тебя оно уже было, так что мне нужно быть осторожным. Я буду парнем с утепленными наушниками на гонке».

Российский лыжник Артем Мальцев подробно рассказывал о гардеробе для морозов: два комплекта термобелья, вторые трусы, комбинезон, баф, две шапки, варежки. На разминке на ботинки надевают чехлы — кое-кто оставляет их и на гонку, а кто-то вообще выбирает шерстяные носки. Ну и, конечно, защитные тейпы на лицо — их в морозы используют почти все.

Биатлонисты и лыжники одновременно начинают Олимпиаду — 5 февраля. Главное, чтобы никто не замерз.

А вообще, биатлонисты и лыжники могут очень по-разному реагировать на экстремальный холод — это не капризы, а особенности организма. Кого-то сковывает по мышцам — просто не получается работать размашисто; у кого-то происходит нечто вроде спазма легких — они сужаются, кислорода (тем более тут и так высота) не хватает.

Это дополнительный фактор к и без того коварным аренам Чжанцзякоу. Будут ли отменять гонки? По регламенту это происходит, если на термометре ниже минус 20 — так что все возможно. Но при минус 19 (и по ощущениям, например, минус 25) придется терпеть.