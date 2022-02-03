Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 5
03:35скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
03:35скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
03:35скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
04:55скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Микст
06:35скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Ритм-танец
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороРоссияШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
07:10скороДанияКитай
Фигурное катание. Микст
08:15скороКомандный турнир. Пары. Микст. Короткая программа
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороЧехияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороКитайКанада
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороВеликобританияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороШвецияСША
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
3 февраля, источник: Чемпионат.com

«У меня торчат кости. Плачу каждый день». Валерия Васнецова — о еде в карантинном отеле

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно.

Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Валерия у себя в «инстаграме».

Источник: Чемпионат.com

Напомним, 30 января стало известно, что российская биатлонистка Валерия Васнецова не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года. Причиной стали два положительных теста на коронавирус.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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