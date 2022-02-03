«У меня торчат кости. Плачу каждый день». Валерия Васнецова — о еде в карантинном отеле

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно.



Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Валерия у себя в «инстаграме».