Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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до открытия Олимпиады

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороЧехияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороКитайКанада
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороВеликобританияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороШвецияСША
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
07:35 (мск), источник: Известия

Утро по-пекински: кто из россиян завоюет олимпийские медали в Китае

Россия уже выбрала знаменосцев и постарается финишировать в топ-3 неофициального общего зачета.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Более 3 тысяч спортсменов из девяти десятков стран за 16 дней разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сборная Олимпийского комитета России будет представлена в подавляющем большинстве дисциплин. Наша команда планирует завоевать около 30 медалей (реальный сценарий) и претендует на первую тройку общекомандного зачета.

Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, хоккеем, слаломными видами сноуборда и акробатическим фристайлом. При этом следить за Играми-2022 будет непросто. Разница во времени с Пекином — пять часов, и некоторые соревнования, в частности по фигурному катанию, планируется начинать рано утром. А некоторые соревновательные дни получились перенасыщенными — до десяти медальных розыгрышей в сутки, не считая матчей в командных видах спорта, где на протяжении почти всей Олимпиады будут идти многодневные турниры.

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Червонец золота

Олимпиада в Пекине уже стартовала (свои турниры начали керлингисты), до первых медальных розыгрышей всего ничего. Из-за многочисленных ковидных инцидентов давать прогнозы неимоверно сложно, но это мало кого останавливает. Агентство Gracenote, которое давно едва ли не единственное в мире стабильно делает обоснованные расклады на командный зачет Олимпиад, опубликовало свою финальную выкладку на Пекин.

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Gracenote продолжает верить в третье место и 30 наград в сумме для сборной ОКР — ровно столько недавно объявил как ориентир глава нашего Олимпийского комитета Станислав Поздняков. Первое место абсолютно все эксперты давно и уверенно отдают норвежцам (21 золото) — если они вдруг не станут в Пекине первыми, это будет большая неожиданность (далее идет Германия — 11 золотых и Россия — 10). Остальное более-менее ожидаемо. Единственно, сложно предугадать результат китайцев, которых аналитики ставят за пределы топ-10. Хозяева Олимпиады пропустили много турниров из-за ковида, но на домашних аренах и трассах они точно дадут бой, и результаты последних чемпионатов и Кубков мира здесь не имеют никакого значения.

По прогнозам наших коллег из «Спорт-Экспресса», задача завоевать 30 медалей и занять место в топ-3 вполне реальна. Но для этого потребуется вся удача, в понятие которой сейчас входит и отсутствие проблем с ковидными тестами в самый ответственный момент.

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Среди возможных победителей СЭ выделяет лыжника Александра Большунова (в разделке), фигуристов (в командном соревновании), сноубордистку Софию Надыршину (параллельный гигантский слалом), конькобежца Виктора Муштакова (на дистанции 500 м), фристайлиста Максима Бурова, командный спринт в лыжных гонках (Большунов/Александр Терентьев), фигуристку Камилу Валиеву (в женском одиночном катании), Большунова (в марафоне на 50 км), фигуристов Анастасию Мишину/Александра Галлямова (в спортивных парах) и, конечно, сборную России по хоккею.

Хотя по прилете в Пекине, как сообщает СЭ, сразу шесть игроков хоккейной сборной сдали положительные тесты на коронавирус. В их числе — хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Это лишний раз подтверждает, что омикрон-штамм — самый опасный соперник в олимпийской столице.

Российские золотые призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине получат 4 млн рублей, серебряные — 2,5 млн, а бронзовые — 1,7 млн рублей. Об этом объявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Неочевидный выбор

Прояснилась главная интрига перед церемонией открытия Пекина-2022, которая состоится в пятницу. Стали известны знаменосцы нашей сборной. Ими будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Решение довольно спорное. Безусловно, Шипачев отличный хоккеист, капитан сборной. Двукратный чемпион мира, второй бомбардир в истории КХЛ. Но на Олимпийских играх к своим 34 годам провел лишь один матч в Пхенчхане. То есть у него имеется олимпийское золото, но играл он в той команде далеко не ключевую роль. И это при том, что на том турнире также не было игроков из НХЛ.

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Еще Шипачева нельзя назвать медийным. В хоккейных кругах его знают, но за пределами — не особо. В соцсетях практически вся наша лыжная сборная популярнее его. Да и биатлонная. Про фигуристов вообще не говорим. Плюс эта непонятная история с отдельным рейсом из Москвы в Пекин. Далеко не все российские олимпийцы ее поняли. Вот вариант со скелетонистом Александром Третьяковым, абсолютной легендой своего вида спорта, точно одобрили бы единодушно. Трудяга, который выиграл все возможные награды в своем виде спорта. Есть еще Семен Елистратов — триумфатор Сочи-2014 в шорт-треке. Наконец, самый титулованный спортсмен нашей делегации — двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, который открыто выражал готовность нести флаг. Руководство не рискнуло.

А вот по Фаткулиной вопросов нет. Начнем с того, что в нынешнем олимпийском созыве в принципе нет девушек — чемпионок Игр. Ольга была второй в Сочи-2014. У нее восемь медалей чемпионатов мира, включая золотую. Плюс она в числе десятков спортсменов, которых не пустили в Пхенчхан-2018. Вместо борьбы на трассах им пришлось биться в судах. И быть теперь знаменосцем — хоть какая-то компенсация за тот кошмар.

Чего ждать на открытии Игр

Открытие начнется в пятницу в 15:00 мск и продлится около двух часов. Площадкой станет Национальный стадион Пекина — тот же, где состоялось открытие летней Олимпиады 14 лет назад. Мероприятие состоит из нескольких частей: художественная программа, парад участников, клятва спортсменов и подъем знамени МОК, зажжение огня, и отдельно даже можно выделить присутствие высокопоставленных лиц на трибунах.

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Всего в Пекин приедут около 20 лидеров — кроме президента России Владимира Путина это главы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако, принцесса Таиланда и другие.

Руководить шоу на церемонии открытия будет режиссер Чжан Имоу, который был трижды номинирован на премию «Оскар» и проводил аналогичное представление в 2008 году. Основными темами станут мир во всем мире, экология, олимпийские ценности и принципы, а в качестве главной концепции — единая судьба человечества. По сравнению с предыдущими торжественными открытиями нынешнее будет не таким масштабным — число приглашенных актеров сократится примерно в пять раз из-за пандемии коронавируса. Но зато должно быть использовано множество современных технологий.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
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