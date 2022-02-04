Утро по-пекински: кто из россиян завоюет олимпийские медали в Китае

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Более 3 тысяч спортсменов из девяти десятков стран за 16 дней разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сборная Олимпийского комитета России будет представлена в подавляющем большинстве дисциплин. Наша команда планирует завоевать около 30 медалей (реальный сценарий) и претендует на первую тройку общекомандного зачета.

Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, хоккеем, слаломными видами сноуборда и акробатическим фристайлом. При этом следить за Играми-2022 будет непросто. Разница во времени с Пекином — пять часов, и некоторые соревнования, в частности по фигурному катанию, планируется начинать рано утром. А некоторые соревновательные дни получились перенасыщенными — до десяти медальных розыгрышей в сутки, не считая матчей в командных видах спорта, где на протяжении почти всей Олимпиады будут идти многодневные турниры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Червонец золота

Олимпиада в Пекине уже стартовала (свои турниры начали керлингисты), до первых медальных розыгрышей всего ничего. Из-за многочисленных ковидных инцидентов давать прогнозы неимоверно сложно, но это мало кого останавливает. Агентство Gracenote, которое давно едва ли не единственное в мире стабильно делает обоснованные расклады на командный зачет Олимпиад, опубликовало свою финальную выкладку на Пекин.

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Gracenote продолжает верить в третье место и 30 наград в сумме для сборной ОКР — ровно столько недавно объявил как ориентир глава нашего Олимпийского комитета Станислав Поздняков. Первое место абсолютно все эксперты давно и уверенно отдают норвежцам (21 золото) — если они вдруг не станут в Пекине первыми, это будет большая неожиданность (далее идет Германия — 11 золотых и Россия — 10). Остальное более-менее ожидаемо. Единственно, сложно предугадать результат китайцев, которых аналитики ставят за пределы топ-10. Хозяева Олимпиады пропустили много турниров из-за ковида, но на домашних аренах и трассах они точно дадут бой, и результаты последних чемпионатов и Кубков мира здесь не имеют никакого значения.

По прогнозам наших коллег из «Спорт-Экспресса», задача завоевать 30 медалей и занять место в топ-3 вполне реальна. Но для этого потребуется вся удача, в понятие которой сейчас входит и отсутствие проблем с ковидными тестами в самый ответственный момент.

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Среди возможных победителей СЭ выделяет лыжника Александра Большунова (в разделке), фигуристов (в командном соревновании), сноубордистку Софию Надыршину (параллельный гигантский слалом), конькобежца Виктора Муштакова (на дистанции 500 м), фристайлиста Максима Бурова, командный спринт в лыжных гонках (Большунов/Александр Терентьев), фигуристку Камилу Валиеву (в женском одиночном катании), Большунова (в марафоне на 50 км), фигуристов Анастасию Мишину/Александра Галлямова (в спортивных парах) и, конечно, сборную России по хоккею.

Хотя по прилете в Пекине, как сообщает СЭ, сразу шесть игроков хоккейной сборной сдали положительные тесты на коронавирус. В их числе — хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Это лишний раз подтверждает, что омикрон-штамм — самый опасный соперник в олимпийской столице.

Российские золотые призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине получат 4 млн рублей, серебряные — 2,5 млн, а бронзовые — 1,7 млн рублей. Об этом объявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Неочевидный выбор

Прояснилась главная интрига перед церемонией открытия Пекина-2022, которая состоится в пятницу. Стали известны знаменосцы нашей сборной. Ими будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Решение довольно спорное. Безусловно, Шипачев отличный хоккеист, капитан сборной. Двукратный чемпион мира, второй бомбардир в истории КХЛ. Но на Олимпийских играх к своим 34 годам провел лишь один матч в Пхенчхане. То есть у него имеется олимпийское золото, но играл он в той команде далеко не ключевую роль. И это при том, что на том турнире также не было игроков из НХЛ.

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Еще Шипачева нельзя назвать медийным. В хоккейных кругах его знают, но за пределами — не особо. В соцсетях практически вся наша лыжная сборная популярнее его. Да и биатлонная. Про фигуристов вообще не говорим. Плюс эта непонятная история с отдельным рейсом из Москвы в Пекин. Далеко не все российские олимпийцы ее поняли. Вот вариант со скелетонистом Александром Третьяковым, абсолютной легендой своего вида спорта, точно одобрили бы единодушно. Трудяга, который выиграл все возможные награды в своем виде спорта. Есть еще Семен Елистратов — триумфатор Сочи-2014 в шорт-треке. Наконец, самый титулованный спортсмен нашей делегации — двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, который открыто выражал готовность нести флаг. Руководство не рискнуло.

А вот по Фаткулиной вопросов нет. Начнем с того, что в нынешнем олимпийском созыве в принципе нет девушек — чемпионок Игр. Ольга была второй в Сочи-2014. У нее восемь медалей чемпионатов мира, включая золотую. Плюс она в числе десятков спортсменов, которых не пустили в Пхенчхан-2018. Вместо борьбы на трассах им пришлось биться в судах. И быть теперь знаменосцем — хоть какая-то компенсация за тот кошмар.

Чего ждать на открытии Игр

Открытие начнется в пятницу в 15:00 мск и продлится около двух часов. Площадкой станет Национальный стадион Пекина — тот же, где состоялось открытие летней Олимпиады 14 лет назад. Мероприятие состоит из нескольких частей: художественная программа, парад участников, клятва спортсменов и подъем знамени МОК, зажжение огня, и отдельно даже можно выделить присутствие высокопоставленных лиц на трибунах.

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Всего в Пекин приедут около 20 лидеров — кроме президента России Владимира Путина это главы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако, принцесса Таиланда и другие.