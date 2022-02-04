Советский Союз не участвовал в Олимпийских играх до 1952 года. Почему так произошло?
Дебют спортсменов состоялся в Хельсинки.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Дебют спортсменов состоялся в Хельсинки.
Международный олимпийский комитет (МОК) был учрежден в 1894 году. Наши чиновники принимали активное участие в его работе. Первую медаль завоевал фигурист Николай Панин-Коломенкин в 1908-м, а спустя четыре года команда России впервые официально выступила на соревнованиях, потому что на тот момент уже существовал Национальный олимпийский комитет (НОК).
Вот только зарекомендовать себя конкурентоспособной командой у атлетов не вышло. Первая мировая война и напряженная общественно-политическая обстановка внесли свои коррективы. НОК России фактически перестал существовать, а предложение князя Льва Урусова, который являлся членом МОК, о возвращении в олимпийское движение, никак не поддерживалось. После революции 1918 года и до окончания Второй мировой советские спортсмены не участвовали в Играх.
В 1920 году обсуждался приезд восьми спортсменов в Антверпен, но международная изоляция совсем не нравилась МОК, поэтому видеть там спортсменов были не рады. Плюс у нас не было НОК, а также Всеобуч, который не только занимался военной подготовкой граждан, но и контролировал все сферы жизни, совсем не вписывался в понятие «спорт вне политики».
Когда СССР созрел для того, чтобы наладить отношения с капиталистическим окружением, на пути возникли нацисты. В 1936 году ехать в Германию не решились по политическим соображениям. Зато в стране начали создаваться альтернативные турниры вроде олимпиад для рабочих и спартакиад. Когда Иосиф Сталин оценил масштаб Олимпиады в Германии, мнение властей по поводу международных турниров изменилось. Теперь им захотелось, чтобы все победы были нашими.
Многие хотели видеть советских спортсменов на Играх, но МОК был непреклонен. Все начало меняться ближе к 50-м. В 1947 году президент МОК Зигфрид Эдстрем пригласил Советский Союз принять участие в первой послевоенной Олимпиаде в Лондоне. Говорят, Сталин был готов к этому, но ему никто не смог гарантировать, что сборная всех победит. Поэтому дебют атлетов случился не в Лондоне, а в Хельсинки в 1952-м на летних Играх. А за год до этого НОК страны вступил в МОК.