Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороЧехияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороКитайКанада
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороВеликобританияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 6
08:35скороШвецияСША
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
07:47 (мск), источник: Sport24

Советский Союз не участвовал в Олимпийских играх до 1952 года. Почему так произошло?

Дебют спортсменов состоялся в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) был учрежден в 1894 году. Наши чиновники принимали активное участие в его работе. Первую медаль завоевал фигурист Николай Панин-Коломенкин в 1908-м, а спустя четыре года команда России впервые официально выступила на соревнованиях, потому что на тот момент уже существовал Национальный олимпийский комитет (НОК).

Вот только зарекомендовать себя конкурентоспособной командой у атлетов не вышло. Первая мировая война и напряженная общественно-политическая обстановка внесли свои коррективы. НОК России фактически перестал существовать, а предложение князя Льва Урусова, который являлся членом МОК, о возвращении в олимпийское движение, никак не поддерживалось. После революции 1918 года и до окончания Второй мировой советские спортсмены не участвовали в Играх.

Источник: РИА "Новости"

В 1920 году обсуждался приезд восьми спортсменов в Антверпен, но международная изоляция совсем не нравилась МОК, поэтому видеть там спортсменов были не рады. Плюс у нас не было НОК, а также Всеобуч, который не только занимался военной подготовкой граждан, но и контролировал все сферы жизни, совсем не вписывался в понятие «спорт вне политики».

Когда СССР созрел для того, чтобы наладить отношения с капиталистическим окружением, на пути возникли нацисты. В 1936 году ехать в Германию не решились по политическим соображениям. Зато в стране начали создаваться альтернативные турниры вроде олимпиад для рабочих и спартакиад. Когда Иосиф Сталин оценил масштаб Олимпиады в Германии, мнение властей по поводу международных турниров изменилось. Теперь им захотелось, чтобы все победы были нашими.

Источник: РИА "Новости"

Многие хотели видеть советских спортсменов на Играх, но МОК был непреклонен. Все начало меняться ближе к 50-м. В 1947 году президент МОК Зигфрид Эдстрем пригласил Советский Союз принять участие в первой послевоенной Олимпиаде в Лондоне. Говорят, Сталин был готов к этому, но ему никто не смог гарантировать, что сборная всех победит. Поэтому дебют атлетов случился не в Лондоне, а в Хельсинки в 1952-м на летних Играх. А за год до этого НОК страны вступил в МОК.

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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
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XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
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XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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