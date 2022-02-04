Первая зимняя Олимпиада СССР: вышли в пыжиковых шапках, факелоносец упал, наши выиграли медальный зачет
Кортина-д’Ампеццо — 1956.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Кортина-д’Ампеццо — 1956.
Летом 1952 года советские спортсмены впервые приняли участие в Олимпиаде. Вообще, дебют СССР на олимпийской арене должен был случиться еще на зимних Играх в Осло, но из-за невозможности гарантировать первые места от приглашения было решено отказаться.
«Участие в зимних Олимпийских играх носит особо принципиальный характер, на которых советские спортсмены должны обязательно добиться завоевания первых мест в ряде видов соревнований. А так как такой твердой уверенности нет, считаем участие в Олимпийских играх нецелесообразным», — писал председатель Комитета по физической культуре и спорту Николай Романов.
После Хельсинки-1952 позиция Комитета изменилась, и советские зимники начали вовсю готовиться к Кортина-д’Ампеццо.
На церемонию открытия наша сборная вышла в синих шерстяных полупальто и пыжиковых шапках, знаменосцем сборной выбрали конькобежца Олега Гончаренко — первого советского чемпиона мира в классическом многоборье. Правда, главным «героем» церемонии выступил другой конькобежец — итальянец Гвидо Кароли. На правах хозяина Олимпиады ему предстояло зажечь огонь Игр, но на полпути Гвидо споткнулся о телевизионный кабель и упал вместе с факелом. Пламя потухло, его пришлось зажигать заново.
Первый зимним советским олимпийским чемпионом стала лыжница Любовь Козырева, на 5 секунд опередившая подругу по команде Радью Ерошину в гонке на 10 км. Сумасшедшими по накалу выдались забеги конькобежцев на 1500 м — золото разделили Евгений Гришин и Юрий Михайлов, пробежавшие быстрее мирового рекорда. Еще один рекорд Гришин установил на дистанции втрое короче. Вообще, из четырех конькобежных дисциплин три выиграли наши спортсмены — на пятикилометровке лучшим стал Борис Шилков.
Одна из последних золотых наград той Олимпиады на счету лыжников — квартет в составе Федора Терентьева, Павла Колчина, Николая Аникина и Владимира Кузина произвел настоящий фурор, опередив действующих чемпионов ОИ финнов аж на минуту. Но главной сенсацией Олимпиады-1956 стал хоккейный турнир.
К тому моменту лучшей сборной планеты считалась сборная Канады, взявшая шесть из семи олимпийских титулов, к тому же североамериканцы были действующими чемпионами мира. В Кортина-д’Ампеццо канадцы выиграли свою подгруппу с общим счетом 30:1, однако на решающем групповом этапе уступили сначала США, а потом и СССР. Капитаном золотой советской сборной был Всеволод Бобров, который на топ-уровне играл как в футбол, так и в хоккей.
В итоге на первой для себя Олимпиаде сборная СССР завоевала 7 золотых медалей из 25, уверенно выиграв медальный зачет. И это при том, что наши спортсмены участвовали не во всех видах — везде, кроме бобслея и фигурного катания.