Золото Загитовой, триумф Большунова и Ко, история от Ридзика. Вспоминаем всех медалистов Олимпийских игр-2018

На Олимпиаде в Пхенчхане сборная России выступала без флага, гимна и многих топовых спортсменов. Это не позволило выиграть много медалей, но при всех тех проблемах и 17 наград (два золота, шесть серебряных и девять бронзовых) были большим успехом.

В преддверии зимних Игр в Пекине-2022, где флага и гимна тоже не будет (хотя это не совсем так, потому что на форме белый, синий и красный можно использовать), Sport24 вспоминает, кто же в 2018-м геройствовал в Корее.

Золото

Алина Загитова

Медаль фигуристки стала первой золотой для сборной России. Это случилось на 14-й соревновательной день Олимпиады. Собственно, как и ожидалось. Вопрос был лишь в том, Загитова или Евгения Медведева. Чуть лучше оказалась более юная ученица Этери Тутберидзе, которая в короткой программе установила мировой рекорд. А каскад тройной лутц+тройной риттбергер на тот момент не делал вообще никто в мире.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B85qyqQJPvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B85qyqQJPvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B85qyqQJPvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России по хоккею

Второе золото принесли в копилку команды парни Олега Знарка спустя 26 лет после Игр-1992. Без НХЛовцев россияне были фаворитами хоккейного турнира, но по ходу финальной встречи с Германии несколько раз заставляли в этом усомниться. Тем не менее валидольный матч спас Никита Гусев, которому за 56 секунд до финальной сирены удалось сравнять счет. В овертайме же именно он отдал голевой пас на Кирилла Капризова, поставивший точку в матче.

Серебро

Михаил Коляда, Алина Загитова, Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Наталья Забияко — Александр Энберт

После Сочи-2014, где впервые появился командный турнир фигуристов, мало у кого были сомнения, что Россия не защитит титул лучших в этом виде. Вот только для сборной все закончилось фактически на старте соревнований. Коляда завалил короткую программу, а спасти положение у более сильных спортсменов уже не вышло. Канаде мы проиграли 7 баллов в борьбе за золото.

Никита Трегубов

Скелетонисты без своих лидеров не сильно претендовали на олимпийские медали, но в соревнованиях мужчин нашлось место чуду. Его творцом стал Трегубов, который так собрался, что стал вторым. Россиянин пригорал лишь хозяину трассы Юн Сун Бину. Позади него остался латвиец Мартин Дукурс, очень много говоривший о допинге перед Играми.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfP7KvFHyaH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfP7KvFHyaH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BfP7KvFHyaH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Никита Трегубов (@nikitatr13)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов

Никто всерьез не думал, что наши лыжники смогут взять золото в Корее, когда есть сильные норвежцы, но это почти случилось. Лыжники везли скандинавам 40 секунд. Жаль, что удержать не подучилось. Спицов ничего не смог противопоставить Йоханнесу Клэбо на заключительном этапе.

Денис Спицов и Александр Большунов

В командном спринте парни проиграли. Да, снова Норвегии. Правда, на подиуме они не стояли с опущенными от досады головами. Когда лыжники остались без своих лидеров, вообще никто не верил, что будут медали, а тут вдруг серебро. Большунов и Спицов не сковали своей радости.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi9b3FWgOLK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi9b3FWgOLK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bi9b3FWgOLK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Denis Spitsov (@spitsov_ds)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгения Медведева

Медведева ехала в Пхенчхан за золотом, но Олимпиада, которая сама себе на уме, распределила медали иначе. Победила Загитова. Тем не менее все поклонники фигурного катания получили драматичную историю, украсившую турнир одиночниц. Там были и слезы, и виноватые взгляды и скандалы. В общем, кто-то однажды обязательно снимет про зарубу девушек кино.

Александр Большунов

В марафоне (50 километров) у Большунова был великолепный шанс стать олимпийским чемпионом. Он выглядел предпочтительнее финна Ийво Нисканена, но опытный лыжник оказался тактически мудрее. Сан Саныч отказался менять лыжи в ключевой момент гонки, что и стало для него фатальным. Нисканен без проблем убежал от соперника. Большунову на финише пришлось ругать самого себя за ошибку.

Бронза

Семен Елистратов

Если Загитова стала первой золотой медалисткой Олимпиады, шорт-трекист Елистратов — просто первым медалистом. В Южной Корее спортсмен бился практически один за всех. Его счастливой стала дистанция 1500 метров. Свою медаль Семен посвятил отстраненным ребятам, которые остались дома.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bttd2cDl_l4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bttd2cDl_l4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bttd2cDl_l4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Семён Елистратов (@semi7pro)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Большунов

После золота Никиты Крюкова на Олимпиаде-2010 никто из россиян больше не выигрывал на этом турнире. Наши лыжи отдали предпочтение универсалам, которые все же не так хороши в коротких гонках. Тем не менее Большунов в Корее взял бронзу. И это до сих пор круто, потому что тогда он проиграл мастерам спринта Клэбо и Федерико Пеллегрино.

Юлия Белорукова

На подиуме Белорукова испытала весь спектр эмоций, когда пыталась осознать, что взяла личную медаль в спринте. В это было трудно поверить не только ей, потому что после 15-го места в прологе, ее положение казалось не самым лучшим. Тем не менее Белорукова собралась и выдала лучшую гонку.

Наталья Воронина

У нас в стране всегда были хорошие конькобежцы, но выиграть медали во всех дисциплинах у спортсменов не получилось. Воронина в Пхенчхане закрыла один гештальт. На дистанции 5000 метров россиянка стала третьей. До этого никто не заезжал в призы на Играх в этом виде, хотя он существует уже 30 лет.

Денис Спицов

Коньковая разделках никогда особо не была нашим видом в лыжных гонках, но Спицов доказал обратное. Спустя 30 лет после последних успехов россиянин стал третьим на 15-километровке. При этом рассказал после гонки, что чувствовал себя не очень хорошо.

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Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская

На Играх-2018 раскрылись не только лыжники, но и лыжницы. В эстафете девушки стали третьими. Проиграли лидерам много, хотя это не имело никакого значения. Эта медаль — первая для сборной России с 2006 года, когда Олимпиада проходила в Турине. И взяла ее самая молодая лыжная команда в Корее.

Илья Буров

Бронза Бурова в лыжной акробатики — неожиданность. Фаворитом считался его младший брат Максим, но опыт оказался важнее молодости. При этом больше запомнилось всем не столько выступление фристайлиста, сколько объятия Бурова с украинцем Александром Абраменко на пьедестале. Тогда парни показали всему миру, что никакие политические перипетии не смогут сделать спортсменов врагами.

Сергей Ридзик

Первая медаль в ски-кроссе — всегда особенная. Такой она стала благодаря Ридзику. Это про то, когда никто не дал, а оно случилось. При этом фристайлист совершенно спокойно готов был бороться за победу, но на старте финального заезда был сбит одним из соперников. Кстати, за три года до Игр Ридзик мог завязать со спортом из-за травмы.

Андрей Ларьков