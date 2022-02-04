Самые красивые русские спортсменки Олимпиады-2022. Фото прекрасных девушек (бонусом идет Загитова)

Чемпионка мира среди юниоров не сразу начала зажигать по взрослым — до этого сезона у Юли был всего один кубковый подиум. Зато в этом сразу два и пятая строчка в общем зачете.
Александра Степанова (фигурное катание)
Саша — одна из самых фигуристок, наверное, вообще за всю историю этого вида спорта. Не верите? Убедитесь сами!
Ангелина Гончаренко (хоккей)
Игры в Пекине станут для Ангелины уже третьими по счету, причем в Пхенчхане наша сборная обидно уступила в матче за бронзу. Пришло время наконец-то взять олимпийскую медаль.
Наталья Соболева (сноуборд)
В 2019 году Наталья взяла серебро чемпионата мира — забрать золото помешала досадная ошибка в финале. Помимо этого, Соболева несколько раз попадала на кубковые подиумы, побед пока нет. Почему бы не прервать эту серию золотом ОИ?
Юлия Белорукова (лыжные гонки)
В Пхенчхане Юля стала единственной нашей лыжницей, взявшей личную медаль. После снятия с «Тур де Ски» Белорукова провела время с семьей и отправляется в Пекин с огромным желанием пополнить коллекцию наград.
Елена Никитина (скелетон)
Лена — одна из тех, кого без объяснения причины оставили без Олимпиады в Пхенчхане. Ответ россиянки был шикарным — на следующий сезон она взяла Большой хрустальный глобус. А сейчас наконец-то вернется на олимпийскую трассу.
Виктория Синицина (фигурное катание)
Александр Жулин уже объявил, что Игры в Пекине — последний турнир в карьере Синициной/Кацалапова. Как же Вики будет не хватать.
Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Маргарита Мамун приехали в Пекин в команде Первого канала и будут вести «Олимпийский дневник». Ради этих девушек точно стоит следить за Играми.