Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

0д0ч0м

до открытия Олимпиады

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Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
09:22 (мск), источник: Sport24

Самые красивые русские спортсменки Олимпиады-2022. Фото прекрасных девушек (бонусом идет Загитова)

В отличие от Пхенчхана-2018, в Пекин сборная России едет в максимально возможном составе. А значит, олимпийский периметр впервые за 8 лет ждет максимальная концентрация русской красоты.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Юлия Канакина (скелетон)

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Чемпионка мира среди юниоров не сразу начала зажигать по взрослым — до этого сезона у Юли был всего один кубковый подиум. Зато в этом сразу два и пятая строчка в общем зачете.

Александра Степанова (фигурное катание)

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Саша — одна из самых фигуристок, наверное, вообще за всю историю этого вида спорта. Не верите? Убедитесь сами!

Ангелина Гончаренко (хоккей)

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Игры в Пекине станут для Ангелины уже третьими по счету, причем в Пхенчхане наша сборная обидно уступила в матче за бронзу. Пришло время наконец-то взять олимпийскую медаль.

Наталья Соболева (сноуборд)

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В 2019 году Наталья взяла серебро чемпионата мира — забрать золото помешала досадная ошибка в финале. Помимо этого, Соболева несколько раз попадала на кубковые подиумы, побед пока нет. Почему бы не прервать эту серию золотом ОИ?

Юлия Белорукова (лыжные гонки)

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В Пхенчхане Юля стала единственной нашей лыжницей, взявшей личную медаль. После снятия с «Тур де Ски» Белорукова провела время с семьей и отправляется в Пекин с огромным желанием пополнить коллекцию наград.

Елена Никитина (скелетон)

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Лена — одна из тех, кого без объяснения причины оставили без Олимпиады в Пхенчхане. Ответ россиянки был шикарным — на следующий сезон она взяла Большой хрустальный глобус. А сейчас наконец-то вернется на олимпийскую трассу.

Виктория Синицина (фигурное катание)

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Александр Жулин уже объявил, что Игры в Пекине — последний турнир в карьере Синициной/Кацалапова. Как же Вики будет не хватать.

Бонус

Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Маргарита Мамун приехали в Пекин в команде Первого канала и будут вести «Олимпийский дневник». Ради этих девушек точно стоит следить за Играми.

Алина Загитова

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Маргарита Мамун

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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