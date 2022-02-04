Швеция переиграла Австралию, Канада проиграла Швейцарии
На зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся третий игровой день турнира по керлингу в миксте.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
На зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся третий игровой день турнира по керлингу в миксте.
Сборная Швеции выиграла у Австралии (7:6), Канада обыграла Швейцарию (7:5), Италия переиграла Норвегию (11:8).
Сборные Швеции, Канады и Италии лидируют в своих группах.
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Микст
Круговой турнир
Швеция — Австралия — 7:6.
Канада — Швейцария — 7:5.
Италия — Норвегия — 11:8.