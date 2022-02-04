Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

0д0ч0м

до открытия Олимпиады

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Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
10:03 (мск), источник: Sport24

Почему хоккеисты летели отдельным самолетом? Что с Кузьменко? Олимпиаду стоило перенести? Отвечает Илья Ковальчук

Первое интервью генерального менеджера сборной России в Пекине.

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Источник: ФХР

Перед первой тренировкой мужской хоккейной сборной России в Пекине с журналистами пообщался генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

— Ждем результатов тестов у Нестерова и Кузьменко, а так все отрицательные. У них тесты сомнительные, надо просто пересдать. Сегодня все будут тренироваться, кроме них. По правилам надо сдать два отрицательных.

— Как долетела команда?

— Все отлично, в аэропорту Пекина долго было, а так все в порядке.

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— Почему была сделана замена Марченко на Галиева?

— Из-за небольшого повреждения Кирилла. Решили так поступить.

— Удивлены ли были шумихой, которая поднялась вокруг самолета сборной России. Конькобежец Захаров сказал, что не будет садиться за один стол с российскими хоккеистами в олимпийской деревне.

— Мы на все Олимпиады, на которых я был, летели отдельным самолетом. Я не знаю, почему поднялась шумиха. Что касается Захарова, то хочу пожелать ему удачи на Олимпиаде, сейчас не надо распыляться на другие новости. Мы будем за него переживать и болеть. Что касается посидеть за одним столом, то в деревне мы это обязательно сделаем.

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— Контактируете ли вы с кем-то в деревне? Наши девушки сидят по номерам.

— Контактируем, в столовой вместе. Все в масках.

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— Шипачева выбрали знаменосцем. Нет ли риска его отпускать на церемонию?

— Нет, у нас сегодня порядка 10 игроков пойдет на открытие, плюс тренерский штаб. Все в одинаковых условиях, что бояться? Посещение по желанию.

— Все игроки прилетели?

— Нет. В Москве остались Плотников и Анисимов. У них отрицательные тесты. Они прилетят 7 февраля.

— Вопрос с самолетом решался в последний день перед вылетом?

— Это все было заранее запланировано. Просто в прессу вышла информация в день вылета. Не знаю, почему это вызвало такой резонанс.

— Писали, что делегация сборной России — 78 человек. Откуда столько?

— Это только если вместе с журналистами. Нас 52 человека: 31 игрок и 21 человек персонала.

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— Вы не были против того, что Шипачева назначали знаменосцем? Исторически сложилось, что знаменосцы редко побеждают.

— Зубков же выиграл в Сочи.

— Чем все с ним закончилось (дисквалификацией — прим. ред.)?

— Он выиграл Олимпиаду. В приметы мы не верим. Здорово, что Вадим будет знаменосцем, заслуженно.

— Почему Кузьменко до сих пор не в основном составе?

— Еще все впереди. Все что угодно может случиться. Тренерский штаб уже говорил по этому поводу.

— К нему есть какие-то претензии?

— Ни к кому нет претензий. То, что ты запасной, ни о чем не говорит. Вы сами видите ситуацию. Каждый день все что угодно может вылезти.

— Вам не кажется, что логичнее было перенести Олимпиаду? Проблемы с тестами не только в сборной России по хоккею.

— У нас никаких проблем нет. В других командах я не знаю. Перенос — это не в наших силах контролировать. Мы провели сбор в Новогорске и все в боевой готовности.

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— Вам нравится, что команда показывает на тренировках?

— Мне нравится самоотдача игроков. Ребята прониклись тем, что это очень серьезный турнир. Все равно это атмосфера праздника, когда ты видишь других атлетов, понимаешь всю серьезность. Завтра запланирована игра с Латвией, позже будет известно, разрешат ли нам ее провести.

— Четыре года назад вы выступали на Олимпиаде в качестве игрока. Насколько быстро освоились в новой должности?

— Узнал много нового. Мне нравится, я чувствую себя комфортно. Самым сложным, с чем мне пришлось столкнуться в роли генерального менеджера, было то, что пришлось говорить ребятам, что они не едут на Олимпиаду. К сожалению, Чистяков травмировался перед самым вылетом, на сборе катался на обезболивающих. Я сам недавно было игроком, понимаю, как это тяжело.

— Консультанты прилетели со сборной?

— Да, все на месте, кроме Игоря Есмантовича. Каменский и Малахов тут.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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