Сноубордистка из Японии покидает Олимпиаду после страшного падения в слоупстайле

22-летняя спортсменка рухнула на снег и не сумела подняться после одного из тренировочных прыжков.

Бригада медиков почти 20 минут эвакуировала Йосику с трассы, поскольку все движения доставляли девушке жуткую боль. Затем Рина была доставлена в больницу.