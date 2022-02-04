Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
11:34 (мск), источник: Sport24

«Вокруг сборной России такой негатив раздули. Может, это кому-то нужно». Интервью главного тренера Жамнова

Он удивлен скандалу с самолетом.

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Источник: РИА "Новости"

После первой ледовой тренировки мужской хоккейной сборной России в Пекине с журналистами пообщались главный тренер команды Алексей Жамнов, капитан Вадим Шипачев и нападающий Никита Гусев.

Жамнов: «Я в сборной с 2015 года, мы всегда летали на отдельном самолете»

— У нас были сомнительные тесты, может быть, здесь другая специфика тестов. Сегодня пришла информация, что все тесты отрицательные.

— Как отреагировали на скандал с самолетом?

— Не знаю, такую шумиху подняли из-за этого самолета. Я в сборной с 2015 года, мы всегда летали на отдельном самолете. На все соревнования. Сейчас сборная полетела на Олимпийские игры чартером, и сейчас такой негатив раздули. Может быть, это кому-то нужно. Был запланирован отдельный самолет, мы на нем и полетели. Спасибо ОКР, что оперативно организовали второй самолет. Создавать из этого столько негатива — это уже смешно.

— Удились вбросу про шесть положительных тестов?

— Конечно, удивился.

— Как команда отреагировала на реакцию других спортсменов на историю с самолетом?

— Было, конечно, неприятно. Что он больше за стол с нами не сядет — это его проблемы. Надо просто всю подноготную узнать.

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— Вы считаете, что сборную освещают в негативном ключе?

— Я бы так не сказал, просто про этот самолет уже устал слышать, третьи сутки.

— Рады, что Шипачева выбрали знаменосцем?

— Это большая ответственность, честь.

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— Почему Андрей Кузьменко все еще не в основном составе? Он самый обсуждаемый игрок сборной.

— Может, поэтому его и не ставим? Чтобы был самым обсуждаемым. И вам будет о чем писать.

— Была информация, что в тренерском штабе считают, что якобы Кузьменко плохо играет без шайбы в зоне атаки.

— Когда есть такие вбросы, уточняйте у издания, которое это написало. Мы никакой информации не давали.

— Вы так не считаете?

— У нас есть рабочие моменты, работаем, тренируемся, отрабатываем тактические моменты. Кузьменко у нас в обойме. У нас еще есть время до заявки.

— Что ему не хватает сейчас, чтобы попасть в основной состав?

— У него был сомнительный тест, сейчас отрицательный, должно всего хватить.

— Ковальчук сказал, что еще нет точной информации, будет ли завтра матч с Латвией. Насколько нужен этот матч сборной России?

— Любой товарищеский матч даст больше ответов на вопросы, как мы работали в Новогорске. Будет понятно для тренерского штаба многое.

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— Какие вопросы остались?

— Хотели бы посмотреть, как работают наши тактические решения, что мы объясняли игрокам. Когда ребята играют друг против друга, то сложнее оценивать.

— Почему Сергея Федорова не было на тренировке?

— У него вчера был сомнительный тест, сегодня уже отрицательный.

— Кудашов дирижирует тренировкой. У вас так специально выстроены роли?

— Да, у нас выстроены роли. У каждого есть свой фронт работы. Когда много дирижеров на льду, то это неправильно. Есть один человек, который все контролирует на льду, а мы смотрим и подсказываем.

— Вас впечатлило, что Кузьменко забил три гола в одном двустороннем матче?

— Это ничего не значит. Он там играл в звене с Воронковым и Карнауховым.

Вадим Шипачев: В примету, что знаменосцы не выигрывают Олимпиаду, я не верю

"Такая честь бывает раз в жизни. Должно повезти, чтобы так случилось. Ребята поздравили, сказали, что здорово. Вчера позвонили из руководства, рассказали. Я обрадовался. Мои заслуги… У нас командный вид спорта, вся сборная и выигрывает и проигрывает. Думаю, я понесу флаг, как капитан команды. В примету, что знаменосцы не выигрывают Олимпиаду, я не верю. Мы приехали сюда с большой задачей.

Стас Галиев здорово себя проявил, в хорошей форме находится. Грига (Михаил Григоренко — прим. Sport24) тоже в полном порядке. Мы два дня не катались. Сегодня покатались интенсивно, но всего 45 минут. Видимо, по регламенту. Но нам хватило, впереди зал. Все готовы, все в хорошем настроении".

Никита Гусев: В Пекине нет почти ничего хорошего

«Все хорошо покатались, поработали. Все хорошо, главное — начали тренироваться здесь. Нет никакой нервозности из-за тестов. Все равно каждое утро сдавали. До конца еще не адаптировались, а перелет прошел хорошо. Пока не знаю, пойду ли я на церемония открытия, но кто-то у нас пойдет. Конечно, у меня была мечта нести флаг, но сейчас это будет делать достойный человек. По сравнению с Пхенчханом — здесь все другое. Нет почти ничего хорошего. Есть ли чувство праздника? Игры начнутся — будет».

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
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XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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