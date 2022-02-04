«Вокруг сборной России такой негатив раздули. Может, это кому-то нужно». Интервью главного тренера Жамнова

После первой ледовой тренировки мужской хоккейной сборной России в Пекине с журналистами пообщались главный тренер команды Алексей Жамнов, капитан Вадим Шипачев и нападающий Никита Гусев.

Жамнов: «Я в сборной с 2015 года, мы всегда летали на отдельном самолете»

— У нас были сомнительные тесты, может быть, здесь другая специфика тестов. Сегодня пришла информация, что все тесты отрицательные.

— Как отреагировали на скандал с самолетом?

— Не знаю, такую шумиху подняли из-за этого самолета. Я в сборной с 2015 года, мы всегда летали на отдельном самолете. На все соревнования. Сейчас сборная полетела на Олимпийские игры чартером, и сейчас такой негатив раздули. Может быть, это кому-то нужно. Был запланирован отдельный самолет, мы на нем и полетели. Спасибо ОКР, что оперативно организовали второй самолет. Создавать из этого столько негатива — это уже смешно.

— Удились вбросу про шесть положительных тестов?

— Конечно, удивился.

— Как команда отреагировала на реакцию других спортсменов на историю с самолетом?

— Было, конечно, неприятно. Что он больше за стол с нами не сядет — это его проблемы. Надо просто всю подноготную узнать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы считаете, что сборную освещают в негативном ключе?

— Я бы так не сказал, просто про этот самолет уже устал слышать, третьи сутки.

— Рады, что Шипачева выбрали знаменосцем?

— Это большая ответственность, честь.

— Почему Андрей Кузьменко все еще не в основном составе? Он самый обсуждаемый игрок сборной.

— Может, поэтому его и не ставим? Чтобы был самым обсуждаемым. И вам будет о чем писать.

— Была информация, что в тренерском штабе считают, что якобы Кузьменко плохо играет без шайбы в зоне атаки.

— Когда есть такие вбросы, уточняйте у издания, которое это написало. Мы никакой информации не давали.

— Вы так не считаете?

— У нас есть рабочие моменты, работаем, тренируемся, отрабатываем тактические моменты. Кузьменко у нас в обойме. У нас еще есть время до заявки.

— Что ему не хватает сейчас, чтобы попасть в основной состав?

— У него был сомнительный тест, сейчас отрицательный, должно всего хватить.

— Ковальчук сказал, что еще нет точной информации, будет ли завтра матч с Латвией. Насколько нужен этот матч сборной России?

— Любой товарищеский матч даст больше ответов на вопросы, как мы работали в Новогорске. Будет понятно для тренерского штаба многое.

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— Какие вопросы остались?

— Хотели бы посмотреть, как работают наши тактические решения, что мы объясняли игрокам. Когда ребята играют друг против друга, то сложнее оценивать.

— Почему Сергея Федорова не было на тренировке?

— У него вчера был сомнительный тест, сегодня уже отрицательный.

— Кудашов дирижирует тренировкой. У вас так специально выстроены роли?

— Да, у нас выстроены роли. У каждого есть свой фронт работы. Когда много дирижеров на льду, то это неправильно. Есть один человек, который все контролирует на льду, а мы смотрим и подсказываем.

— Вас впечатлило, что Кузьменко забил три гола в одном двустороннем матче?

— Это ничего не значит. Он там играл в звене с Воронковым и Карнауховым.

Вадим Шипачев: В примету, что знаменосцы не выигрывают Олимпиаду, я не верю

"Такая честь бывает раз в жизни. Должно повезти, чтобы так случилось. Ребята поздравили, сказали, что здорово. Вчера позвонили из руководства, рассказали. Я обрадовался. Мои заслуги… У нас командный вид спорта, вся сборная и выигрывает и проигрывает. Думаю, я понесу флаг, как капитан команды. В примету, что знаменосцы не выигрывают Олимпиаду, я не верю. Мы приехали сюда с большой задачей.

Стас Галиев здорово себя проявил, в хорошей форме находится. Грига (Михаил Григоренко — прим. Sport24) тоже в полном порядке. Мы два дня не катались. Сегодня покатались интенсивно, но всего 45 минут. Видимо, по регламенту. Но нам хватило, впереди зал. Все готовы, все в хорошем настроении".

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