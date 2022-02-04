«Вокруг сборной России такой негатив раздули. Может, это кому-то нужно». Интервью главного тренера Жамнова
Он удивлен скандалу с самолетом.
Он удивлен скандалу с самолетом.
После первой ледовой тренировки мужской хоккейной сборной России в Пекине с журналистами пообщались главный тренер команды Алексей Жамнов, капитан Вадим Шипачев и нападающий Никита Гусев.
— У нас были сомнительные тесты, может быть, здесь другая специфика тестов. Сегодня пришла информация, что все тесты отрицательные.
— Как отреагировали на скандал с самолетом?
— Не знаю, такую шумиху подняли из-за этого самолета. Я в сборной с 2015 года, мы всегда летали на отдельном самолете. На все соревнования. Сейчас сборная полетела на Олимпийские игры чартером, и сейчас такой негатив раздули. Может быть, это кому-то нужно. Был запланирован отдельный самолет, мы на нем и полетели. Спасибо ОКР, что оперативно организовали второй самолет. Создавать из этого столько негатива — это уже смешно.
— Удились вбросу про шесть положительных тестов?
— Конечно, удивился.
— Как команда отреагировала на реакцию других спортсменов на историю с самолетом?
— Было, конечно, неприятно. Что он больше за стол с нами не сядет — это его проблемы. Надо просто всю подноготную узнать.
— Вы считаете, что сборную освещают в негативном ключе?
— Я бы так не сказал, просто про этот самолет уже устал слышать, третьи сутки.
— Рады, что Шипачева выбрали знаменосцем?
— Это большая ответственность, честь.
— Почему Андрей Кузьменко все еще не в основном составе? Он самый обсуждаемый игрок сборной.
— Может, поэтому его и не ставим? Чтобы был самым обсуждаемым. И вам будет о чем писать.
— Была информация, что в тренерском штабе считают, что якобы Кузьменко плохо играет без шайбы в зоне атаки.
— Когда есть такие вбросы, уточняйте у издания, которое это написало. Мы никакой информации не давали.
— Вы так не считаете?
— У нас есть рабочие моменты, работаем, тренируемся, отрабатываем тактические моменты. Кузьменко у нас в обойме. У нас еще есть время до заявки.
— Что ему не хватает сейчас, чтобы попасть в основной состав?
— У него был сомнительный тест, сейчас отрицательный, должно всего хватить.
— Ковальчук сказал, что еще нет точной информации, будет ли завтра матч с Латвией. Насколько нужен этот матч сборной России?
— Любой товарищеский матч даст больше ответов на вопросы, как мы работали в Новогорске. Будет понятно для тренерского штаба многое.
— Какие вопросы остались?
— Хотели бы посмотреть, как работают наши тактические решения, что мы объясняли игрокам. Когда ребята играют друг против друга, то сложнее оценивать.
— Почему Сергея Федорова не было на тренировке?
— У него вчера был сомнительный тест, сегодня уже отрицательный.
— Кудашов дирижирует тренировкой. У вас так специально выстроены роли?
— Да, у нас выстроены роли. У каждого есть свой фронт работы. Когда много дирижеров на льду, то это неправильно. Есть один человек, который все контролирует на льду, а мы смотрим и подсказываем.
— Вас впечатлило, что Кузьменко забил три гола в одном двустороннем матче?
— Это ничего не значит. Он там играл в звене с Воронковым и Карнауховым.
"Такая честь бывает раз в жизни. Должно повезти, чтобы так случилось. Ребята поздравили, сказали, что здорово. Вчера позвонили из руководства, рассказали. Я обрадовался. Мои заслуги… У нас командный вид спорта, вся сборная и выигрывает и проигрывает. Думаю, я понесу флаг, как капитан команды. В примету, что знаменосцы не выигрывают Олимпиаду, я не верю. Мы приехали сюда с большой задачей.
Стас Галиев здорово себя проявил, в хорошей форме находится. Грига (Михаил Григоренко — прим. Sport24) тоже в полном порядке. Мы два дня не катались. Сегодня покатались интенсивно, но всего 45 минут. Видимо, по регламенту. Но нам хватило, впереди зал. Все готовы, все в хорошем настроении".
«Все хорошо покатались, поработали. Все хорошо, главное — начали тренироваться здесь. Нет никакой нервозности из-за тестов. Все равно каждое утро сдавали. До конца еще не адаптировались, а перелет прошел хорошо. Пока не знаю, пойду ли я на церемония открытия, но кто-то у нас пойдет. Конечно, у меня была мечта нести флаг, но сейчас это будет делать достойный человек. По сравнению с Пхенчханом — здесь все другое. Нет почти ничего хорошего. Есть ли чувство праздника? Игры начнутся — будет».