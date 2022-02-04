Владимир Путин прилетел в Пекин, где посетит церемонию открытия Игр

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Игр, которая состоится в 15:00 по московскому времени. Он также сообщал, что переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер.
Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО и идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
В пятницу в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не прозвучит государственный гимн, вместо него используют фрагмент из концерта Петра Чайковского.