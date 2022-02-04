Женская сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию в стартовом матче на ОИ-2022

Встреча прошла на стадионе «Национальный».
В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, один из голов забившая в ситуации «четыре на пять», ещё по одной шайбе на свой счёт записали Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.
Напомним, сборные России и Швейцарии выступают в одной группе с командами Канады, США и Финляндии.
В следующей встрече подопечные Евгения Бобарико сыграют с американками. Матч пройдёт завтра, 5 февраля, начало — в 16:10 по московскому времени.