Женская сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию в стартовом матче на ОИ-2022

В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, один из голов забившая в ситуации «четыре на пять», ещё по одной шайбе на свой счёт записали Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.