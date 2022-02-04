Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады. Отставание от США — 2 очка
Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.
Мишина и Галлямов показали результат в 82.64 балла и принесли российской команде 9 очков.
Таким образом, после трех видов у России 26 очков — ранее Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин принес 8 очков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце заработали 9 очков.
Следующим по расписанию в командном турнире пройдет короткая программа у женщин. Прокаты пройдут 6 февраля и начнутся в 4:30 мск.
Фигурное катание. Пекин. Олимпийские игры-2022. Командный турнир