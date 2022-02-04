Тревога на ОИ: все российские фигуристы проиграли, даже пары

Особенно тревожно стало после поражения Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. «МК-Спорт» подвел итоги первого дня командника в Пекине.

Подошел к концу первый соревновательный день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Сборная России, фаворит соревнований, по итогам трех коротких программ занимает второе место в турнирной таблице, уступая два балла команде США. По близости к нам сборные Японии и Китая.

После короткой программы у мужчин, где Марк Кондратюк добыл 8 баллов, заняв третье место после Натана Чена (США) и Шомы Уно (Япония), настроение у болельщиков сборной России было приподнятое. Еще бы, ведь от российских одиночников не ждут большого количества баллов в командном турнире, но чемпион страны и Европы справился с нервами и сделал первый шаг к олимпийскому золоту, которое пророчат сборной России на этих соревнованиях.

Первая тревога возникла после ритм-танца, где чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов из-за небольшой помарки в паттерне уступили первое место идеально откатавшимся Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. И вот отрыв американцев от россиян в турнирной таблице командника составил уже три балла. Казалось, что в соревнованиях спортивных пар перевес в пользу России должен нормализоваться, но не тут-то было.

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Сначала пара из США Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер чисто исполнили короткую программу, за что получила неплохие 75,00 балла, и лидировала после своей разминки еще очень долго. Затем китайцы Суй Вэньцзинь — Хань Сун доказали, почему их стоит опасаться в личных соревнованиях: пара получила за прокат 82,83 балла — это мировой рекорд, который ранее (82,36) принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. От дуэта Тамары Москвиной в командике ждали только победы, и они отлично справились с возложенными на них надеждами, вот только судьи оценили их прокат на 0,19 балла хуже, чем у китайцев.

Россия, или как в Пекине-2022 называется наша команда ROC, трижды проиграла в первый соревновательный день командного турнира. Вряд ли кто-то мог предположить, что это случится. Однако отчаиваться не стоит, ведь уже в воскресенье, 6 февраля, с короткими программами выступят женщины, где у нашей команды есть все шансы завоевать максимальное количество баллов и опередить сборную США.