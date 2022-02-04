Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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до открытия Олимпиады

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Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
11:04 (мск), источник: Московский комсомолец

Тревога на ОИ: все российские фигуристы проиграли, даже пары

Сборная России по фигурному катанию представила три коротких программы в разных дисциплинах в рамках командного турнира на Олимпиаде-2022. Заранее нельзя было предположить, что ни в танцах на льду, ни в соревнованиях спортивных пар, россияне не смогут одержать победу.

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Источник: AP 2021
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Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады. Отставание от США — 2 очка

Особенно тревожно стало после поражения Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. «МК-Спорт» подвел итоги первого дня командника в Пекине.

Подошел к концу первый соревновательный день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Сборная России, фаворит соревнований, по итогам трех коротких программ занимает второе место в турнирной таблице, уступая два балла команде США. По близости к нам сборные Японии и Китая.

После короткой программы у мужчин, где Марк Кондратюк добыл 8 баллов, заняв третье место после Натана Чена (США) и Шомы Уно (Япония), настроение у болельщиков сборной России было приподнятое. Еще бы, ведь от российских одиночников не ждут большого количества баллов в командном турнире, но чемпион страны и Европы справился с нервами и сделал первый шаг к олимпийскому золоту, которое пророчат сборной России на этих соревнованиях.

Видео выступления Марка Кондратюка доступно на сайте Первого канала по ссылке.

Первая тревога возникла после ритм-танца, где чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов из-за небольшой помарки в паттерне уступили первое место идеально откатавшимся Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. И вот отрыв американцев от россиян в турнирной таблице командника составил уже три балла. Казалось, что в соревнованиях спортивных пар перевес в пользу России должен нормализоваться, но не тут-то было.

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Видео выступления Синициной и Кацалапова доступно на сайте Первого канала по ссылке.

Сначала пара из США Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер чисто исполнили короткую программу, за что получила неплохие 75,00 балла, и лидировала после своей разминки еще очень долго. Затем китайцы Суй Вэньцзинь — Хань Сун доказали, почему их стоит опасаться в личных соревнованиях: пара получила за прокат 82,83 балла — это мировой рекорд, который ранее (82,36) принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. От дуэта Тамары Москвиной в командике ждали только победы, и они отлично справились с возложенными на них надеждами, вот только судьи оценили их прокат на 0,19 балла хуже, чем у китайцев.

Видео выступления Мишиной и Галлямова доступно на сайте Первого канала по ссылке.

Россия, или как в Пекине-2022 называется наша команда ROC, трижды проиграла в первый соревновательный день командного турнира. Вряд ли кто-то мог предположить, что это случится. Однако отчаиваться не стоит, ведь уже в воскресенье, 6 февраля, с короткими программами выступят женщины, где у нашей команды есть все шансы завоевать максимальное количество баллов и опередить сборную США.

Впереди также произвольные программы, где при отсутствии замен Синицина/Кацалапов смогут поквитаться с Хаббелл/Донохью, а Мишина/Галлямов взять реванш у Вэньцзинь/Суна.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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