Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Садреев стал вторым и третьим в тренировочных попытках, Климов — четвертым и пятым
Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла вторая тренировка у прыгунов на лыжах с трамплина.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла вторая тренировка у прыгунов на лыжах с трамплина.
Российский прыгун Данил Садреев стал вторым и третьим, Евгений Климов — четвертым и пятым.
В третьей попытке Садреев и Климов не стартовали.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS106
Тренировка. Попытка 1
1. Камиль Стох (Польша) — 61,4 (101,1 м).
2. Данил Садреев (Россия) — 59,3 (103,5).
3. Маккензи Бойд-Клоус (Канада) — 59,2 (99,5).
4. Евгений Климов (Россия) — 55,2 (100,5)…
23. Михаил Назаров (Россия) — 40,3 (92,5)…
31. Роман Трофимов (Россия) — 25,9 (86,0)…
36. Илья Маньков (Россия) — 22,3 (83,0).
Попытка 2
1. Петер Превц (Словения) — 64,1 (103,0).
2. Штефан Крафт (Австрия) — 60,8 (102,5).
3. Данил Садреев (Россия) — 60,0 (101,5)…
5. Евгений Климов (Россия) — 55,2 (100,5)…
30. Роман Трофимов (Россия) — 37,2 (92,5)…
34. Михаил Назаров (Россия) — 34,8 (88,5)…
46. Илья Маньков (Россия) — 17,2 (83,0).
Попытка 3
1. Ловро Кос (Словения) — 69,6 (104,5).
2. Ян Херль (Австрия) — 65,5 (104,5).
3. Цене Превц (Словения) — 61,2 (102,0)…
16. Михаил Назаров (Россия) — 47,2 (94,0)…
20. Роман Трофимов (Россия) — 43,1 (93,0)…
39. Илья Маньков (Россия) — 22,2 (82,5).