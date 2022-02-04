Мишина/Галлямов: Москвина в пути на Олимпиаду. Сейчас она на верблюдах до Красноярска, потом до Китая на пандах

Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе, уступив представителям Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

— Когда мы смотрим баллы, разрыв, понимаем, что права на ошибку нет. У вас психологически в голове это есть, что категорически нельзя ошибаться?

Галлямов: Мы с каждым стартом понимаем: чтобы показать высокий результат, ошибаться не нужно.

Мишина: Мне кажется, у любого спортсмена есть в голове, что ошибаться нельзя. Как минимум тренер скажет: «Это что такое? Я тебя готовил 5 лет, а ты такое показываешь».

Галлямов: Все-таки мы хотим также порадовать наших тренеров, не зря все-таки они вкладывали свои силы, эмоции, чтобы мы были готовы.

— Олимпиада, командный турнир, один за всех и все за одного. Это какой-то отпечаток накладывает или вы спокойно выходите и делаете свою работу?

Мишина: Отпечаток накладывает хороший. Это объединяет команду, мы усиливаем нашу дружбу, больше общаемся, переписываемся вне соревнований. Честно, это снимает напряжение.

— Про тренера зашла речь. Тамара Николаевна скоро приедет?

Мишина: Знаете, в Китай лететь очень долго, она в пути. У нас был чартер, а у нее теперь чартера нет. Сейчас она на верблюдах до Красноярска, потом до Китая.

Галлямов: Там с пересадками: от верблюда до лодки, с лодки до железной дороги…