Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
14:20 (мск), источник: Sport24

Тихонов: «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 1980-м жили в США как в тюрьме, никто не жаловался»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение насчет жалоб российской биатлонистки Валерии Васнецовой.

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Источник: Sport24

Васнецова накануне пожаловалась на рацион спортсменов, находящихся на карантине в олимпийской деревне.

"Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет.

Я бы ее сейчас собрал и пинком под задницу выгнал за такое! Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает.

Нужно думать о том, как лучше выступить на Олимпиаде, а не рыться в грязном белье. Кормят ее, бедную, плохо. А нас вообще иногда не кормили! Меня во время ЧМ 1973 года полицейские на улице в голодном обмороке подобрали. И я не жаловался!" — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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