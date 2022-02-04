Тихонов: «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 1980-м жили в США как в тюрьме, никто не жаловался»

Васнецова накануне пожаловалась на рацион спортсменов, находящихся на карантине в олимпийской деревне.

"Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет.

Я бы ее сейчас собрал и пинком под задницу выгнал за такое! Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает.