Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его заменит Артем Мальцев
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Его заменит Артем Мальцев.
Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.
Помимо Мальцева, скиатлон побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.
Мужской скиатлон на Олимпийских играх пройдет 6 февраля.