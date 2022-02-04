Олимпийские стадионы в Китае показали с орбиты (фото)

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Российские спутники показали, как выглядят с орбиты места, на которых будут проходить XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

В объективы «Ресурса-П» и «Канопуса-В» попали Национальный конькобежный стадион, Пекинский национальный плавательный бассейн, Олимпийская деревня и другие сооружения, сообщает «Роскосмос».

Также «Ресурс-П» снял одну из центральных достопримечательностей Китая — Запретный город, крупнейший императорский дворец в мире.

Олимпийские игры открываются 4 февраля. Всего на играх разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. За них будут бороться и наши 212 спортсменом.

Сборная Олимпийского комитета России будет представлена в подавляющем большинстве дисциплин. Наша команда планирует завоевать около 30 медалей и претендует на первую тройку общекомандного зачета.