Поздняков рассказал, как проходил выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Выбор знаменосцев в российской команде на Олимпийских играх обусловлен заслугами спортсменов. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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В четверг Поздняков объявил, что знаменосцами на церемонии открытия Игр в Пекине будут конькобежка Ольга Фаткулина и капитан хоккейной сборной Вадим Шипачев.

«Конечно, у фигуристов не получалось — у них уже начинаются соревнования. Вместе с федерацией мы решили, что по теме знаменосцев их рассматривать не будем, — сказал Поздняков. — Да и олимпийских чемпионов среди них пока почти нет, за исключением Никиты Кацалапова, конечно. Но еще раз повторю — они выступают уже с первого дня, это вносит определенные коррективы, так же, как и в случае с некоторыми другими спортсменами, которым стартовать на следующий день после церемонии».

«В первую очередь мы старались исходить из заслуг спортсменов, внимательно смотрели на тех, кто мог бы принять участие. Кто находился бы не в Чжанцзякоу, в 200 км от места проведения соревнований, и тех, у кого нет соревнований. Если применить все эти три фактора, станет понятно — выбор непростой. Тем не менее, этот выбор, на мой взгляд, безупречен», — добавил президент ОКР.