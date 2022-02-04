С. Федоров и Нестеров присоединились к сборной России, сдав отрицательные ковид-тесты

«Сергей Фёдоров и Никита Нестеров вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Тренер и защитник сборной ОКР покинули карантин и присоединились к команде», — сообщает твиттер-аккаунт Федерации хоккея России.

Ранее главный тренер российской команды Алексей Жамнов сообщал, что Фёдоров сдал сомнительный ковид-тест, после чего повторное ПЦР-тестирование показало отрицательный результат.

Сомнительные результаты также давали тесты на коронавирус Андрея Кузьменко и Никиты Нестерова. Следующий тест Кузьменко дал отрицательный результат.

Тесты всех остальных игроков сборной были отрицательными.