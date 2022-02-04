Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
13:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ждать ли феерии Клебо? В Пекине очень медленная трасса». Предупреждение от нашего тренера

Руководитель одной из групп сборной России Егор Сорин — о настроении команды перед первыми гонками.

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Источник: AP 2021

Уже в субботу на Олимпийских играх в Пекине открывается лыжная программа. Все начнется с женского скиатлона. От России выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Тренер сборной Егор Сорин рассказал о последних новостях из стана команды. Специалист настроен на оптимистичный лад и это радует.

Есть русские, которые вообще не переносят мороз

— Все акклиматизировались и адаптировались к трассе, — сообщил Сорин. — Ну, насколько это возможно. Готовы хорошо, никаких проблем нет. Вопросы разве что к транспорту — на тренировки приходится ездить в переполненных шаттлах. Но сегодня вроде бы пустили дополнительные. Плюс питание, конечно, с особенностями. Спасает, что кое-какие запасы привезли с собой.

— В субботу, вроде бы, самый холодный день…

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— А я смотрел, что сегодня. И к гонкам потеплеет до минус 11−12. Ну, даже если будет на пару градусов хуже, не страшно. Главное, чтобы ветра сильного не было. Тут бывает затишье, а бывают настоящие ураганы. Вот в первый день в такой попали.

— Биатлонист Самуэльссон сказал, что условия напоминают ему Пхенчхан и это добавляет шведам оптимизма — там они выступили круто. Есть в этом логика?

— Ну, кстати, да. Единственное, в Корее было чуть потеплее. Но в целом общего много. Нам, кстати, повезло больше, чем биатлонистам. Все гонки, кроме спринтов, проходят в светлое время суток. Это куда приятнее.

— Чем холоднее, тем лучше русским спортсменам. Стереотип?

— Если посмотреть общую статистику, то в холод у нас действительно больше удачных гонок. Но раз на раз не приходится. И каждый спортсмен индивидуален. Есть русские, которые вообще не переносят мороз. В том числе в лыжах.

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Тренеры не забивают себе голову прогнозами. Это Владимир Драчев может себе позволить

— Как дела у Тани? Она, кажется, взяла медийную паузу перед Олимпиадой.

— Она никогда не была любителем выставлять напоказ себя и свои достижения. Забавно, что в соседней комнате живет Вероника Степанова, у которой абсолютно иной подход. Это нормально, никого переделывать и подстраивать мы не собираемся. Кому как комфортнее, тот так себя и ведет.

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Что же касается готовности Тани, то все хорошо. Я точно переживаю больше, чем она. Спортсмены вообще на удивление спокойны. Единственный фактор, который немного беспокоит — длительное отсутствие стартов. После такой паузы выходить на первую гонку всегда волнительно.

— Для вашей жены скиатлон — главная личная гонка здесь?

— Не сказал бы. Она заряжена на все, хотела бежать здесь даже спринт. Но я, как тренер, все-таки нацеливаю ее на классическую десятку. Не знаю, выделяет ли она сама разделку как-то особенно. Потому что на скиатлон у нее тоже настрой боевой. Посмотрим. Эти Олимпийские игры будут очень непредсказуемыми. Нас ждет много сюрпризов. Лыжный турнир пройдет под большим знаком вопроса. Сейчас непонятно, кто сумел лучше адаптировать свой тренировочный план к этим условиям, к переездам. Прогнозы делать как никогда сложно.

— АР сделали. Отдали кучу медалей Йохауг, а Клебо — вообще все шесть. Включая четыре золота.

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— Я бы поспорил. По Йохауг скорее да, чем нет. По такой трассе она фаворит. Другое дело, насколько Тереза справилась со стрессом — все-таки у них в команде были положительные тесты, прилетели они позже, чем планировали. Думаю, для Терезы самая сложная гонка — как раз скиатлон. Они приземлились в Пекине только 2 февраля, 3-го встали на лыжи. А по нашему опыту первые четыре-пять дней — плавающие. То спать хочется, то самочувствие хорошее, то плохое.

По поводу Клебо тоже не был настолько оптимистичен. Спринт — да. Там слишком большой запас. Но в остальном надо посмотреть, насколько он сумеет приспособиться к такой медленной трассе. Сильная его сторона — скорость, взрыв, техническое мастерство. А на медленных трассах техника уже не играют такую роль. Вот смотришь на тех же шведок, которые технически оснащены очень здорово, так они катаются здесь совсем по-другому. Иные движения. Как это отражается на скорости — отчасти узнаем уже завтра. Поэтому с Йоханнесом не все так очевидно.

— Американцы, кстати, ему отдали победу в скиатлоне.

— Если говорить про норвежцев, то я скорее поставил бы на Холунна.

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— А из наших? Кто, судя по тренировкам, адаптировался лучше?

— По тренировкам сложно прогнозировать. Бывает, идет спортсмен отлично, все вроде бы классно, а смотришь на секундомер — там небыстро. Все покажет только гонка. Ясно, что лидер нашей сборной Александр Большунов. Но раньше времени говорить о чем-то я бы снова не стал. Не думаю, что кто-то из тренеров забивает себе голову прогнозами.

Это вот Владимир Драчев может себе позволить. Сказал, что 95 процентов медалей в лыжах и биатлоне заберут норвежцы. Просто вот даже арифметически: если в биатлоне разыгрывается 33 медали, по мнению Драчева норвежцы выиграют 30? Ха-ха.

Ясно, что есть Клебо, Большунов, огромные шансы в разделке у Нисканнена. Но куда более объективная картина будет после скиатлонов.

Составы на скиатлон

Россия

Женщины. Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Мужчины. Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Алексей Червоткин.

Норвегия

Женщины: Тереза Йохауг, Рагнхильд Хага, Элен Мари Фоссехольм.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн, Шюр Рете, Пол Гульберг.

Расписание гонок в Пекине

5 февраля, суббота

10.45 Женщины. Скиатлон.

6 февраля, воскресенье

10.00 Мужчины. Скиатлон.

8 февраля, вторник

13.30. Спринт (С). Финалы.

10 февраля четверг

10.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом (К), 10 км.

11 февраля, пятница

10.00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом (К), 15 км.

12 февраля, суббота

10.30 Женщины. Эстафета.

13 февраля, воскресенье

10.00 Мужчины. Эстафета.

16 февраля, среда

14.00. Командный спринт (К). Финалы.

19 февраля, суббота

9.00 Мужчины. Масс-старт, 50 км.

20 февраля, воскресенье

10.00 Женщины. Масс-старт, 30 км.

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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