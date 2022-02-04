Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

15:50 мск

Красота!

15:48 мск

А вот и сборная России! Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина — знаменосцы сборной России! Наша команда на арене! Оживление на трибунах!

15:42 мск

15:35 мск

Нет-нет, друзья! Это не первомайская демонстрация, а сборная Канады шествует по арене. Много народу как, ничего себе! А как же ограничения?

15:33 мск

Согласитесь, что церемония выигрывает существенно у Токио по одной неприметной по ТВ картинке, но очень важной причине: на арене есть зрители.

15:29 мск

Вот так это выглядело. Роскошное представление предыдущих Игры, эффектный танец льда и лазера.

15:30 мск

Узбекистан на арене, а ранее проходила сборная Украины, понятное дело, что не обошлось без относительно крупного плана легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки на трибуне.

15:27 мск

Кстати, а вы уже видели талисман пекинской Олимпиады? Это чудная панда по имени Бин Дуньдунь.

15:24 мск

Шествует по арене сборная Бельгии под невероятные ноты Чайковского.

15:18 мск

Начался парад атлетов. Первой, по традиции, идет Греция.

15:16 мск

Лазерное шоу в ледяном блоке? Для китайцев запросто. На кубе в центре арены эффектно высвечиваются фигуры олимпийцев, прославляющих свои страны на предыдущих Играх. 23 города во льду и ярких красках лучей.

15:09 мск

После фантастического по уровню хореографии и свету номера, завершившимся полетом тычинок одуванчика и громоподобным салютом, началось представление официальных лиц. Флаг Китая появляется на арене и бережно передается из рук в руки аборигенов, облаченных в разные национальные костюмы.

15:03 мск

Пошел отсчет сезонов по китайскому календарю. Как там на счет долгожителей, если у них аж 24 сезона? Но оторваться от цветов на главной арене решительно невозможно, так что вот вам еще немного колора.

14:59 мск

Политический бомонд (так можно ведь сказать?) Китая и президент МОК Томас Бах приветствуют друг друга и под звуки торжественной музыки приветствуют публику (прорыв после Токио!) и потихоньку занимают свои места.

14:35 мск

Да, квалификационные соревнования на Олимпиаде уже стартовали — раньше всех начали керлингисты и саночники, сегодня было жаркое утро на командном турнире по фигурному катанию, но конечно, самое главное на старте Игр — это церемония открытие и зажжение олимпийского огня. Время летит! В свое время мир узнал, что такое «Птичье гнездо» — это та самая арена, где открывались летние Игры в 2008 году. И вот впервые в истории одна и та же арена примет не только летние, но и зимние Игры.

14:31 мск

Наш номер 46! Именно такими по счету появится на арене делегация сборной России. До старта церемонии остается чуть менее получаса.

10:00 мск

В Пекине на Национальном стадионе пройдет красочное шоу и парад участников.

09:30 мск

Во время церемонии пройдет традиционный парад атлетов, которые пройдут по Национальному стадиону с флагами своих стран. Знаменосцами команды ОКР (ROC) станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

09:20 мск

Зрителей ждет полуторачасовое шоу, постановщиком которого, как и 14 лет назад, выступил именитый режиссер Чжан Имоу.

В церемонии будут задействованы около четырех тысяч артистов. По завершении шоу глава КНР Си Цзиньпин официально объявит Олимпийские игры открытыми.

09:10 мск

Пекин становится первым городом мира, который принял летние и зимние Игры. И связь Олимпиады-2008 с Олимпиадой-2022 видна с первых минут. Церемония открытия пройдет на том же Национальном стадионе, который был центральной ареной ярким летом 2008-го.

Многие болельщики запомнили этот стадион под названием «Птичье гнездо». Это — отражение необычной архитектуры.

09:00 мск

Всем привет!

Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Будем следить за всем, что происходит на главной арене Олимпиады в режиме онлайн.