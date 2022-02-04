Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
В Пекине на Национальном стадионе проходит красочное шоу и парад участников.
В Пекине на Национальном стадионе проходит красочное шоу и парад участников.
15:50 мск
Красота!
15:48 мск
А вот и сборная России! Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина — знаменосцы сборной России! Наша команда на арене! Оживление на трибунах!
15:42 мск
15:35 мск
Нет-нет, друзья! Это не первомайская демонстрация, а сборная Канады шествует по арене. Много народу как, ничего себе! А как же ограничения?
15:33 мск
Согласитесь, что церемония выигрывает существенно у Токио по одной неприметной по ТВ картинке, но очень важной причине: на арене есть зрители.
15:29 мск
Вот так это выглядело. Роскошное представление предыдущих Игры, эффектный танец льда и лазера.
15:30 мск
Узбекистан на арене, а ранее проходила сборная Украины, понятное дело, что не обошлось без относительно крупного плана легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки на трибуне.
15:27 мск
Кстати, а вы уже видели талисман пекинской Олимпиады? Это чудная панда по имени Бин Дуньдунь.
15:24 мск
Шествует по арене сборная Бельгии под невероятные ноты Чайковского.
15:18 мск
Начался парад атлетов. Первой, по традиции, идет Греция.
15:16 мск
Лазерное шоу в ледяном блоке? Для китайцев запросто. На кубе в центре арены эффектно высвечиваются фигуры олимпийцев, прославляющих свои страны на предыдущих Играх. 23 города во льду и ярких красках лучей.
15:09 мск
После фантастического по уровню хореографии и свету номера, завершившимся полетом тычинок одуванчика и громоподобным салютом, началось представление официальных лиц. Флаг Китая появляется на арене и бережно передается из рук в руки аборигенов, облаченных в разные национальные костюмы.
15:03 мск
Пошел отсчет сезонов по китайскому календарю. Как там на счет долгожителей, если у них аж 24 сезона? Но оторваться от цветов на главной арене решительно невозможно, так что вот вам еще немного колора.
14:59 мск
Политический бомонд (так можно ведь сказать?) Китая и президент МОК Томас Бах приветствуют друг друга и под звуки торжественной музыки приветствуют публику (прорыв после Токио!) и потихоньку занимают свои места.
14:35 мск
Да, квалификационные соревнования на Олимпиаде уже стартовали — раньше всех начали керлингисты и саночники, сегодня было жаркое утро на командном турнире по фигурному катанию, но конечно, самое главное на старте Игр — это церемония открытие и зажжение олимпийского огня. Время летит! В свое время мир узнал, что такое «Птичье гнездо» — это та самая арена, где открывались летние Игры в 2008 году. И вот впервые в истории одна и та же арена примет не только летние, но и зимние Игры.
14:31 мск
Наш номер 46! Именно такими по счету появится на арене делегация сборной России. До старта церемонии остается чуть менее получаса.
10:00 мск
В Пекине на Национальном стадионе пройдет красочное шоу и парад участников.
09:30 мск
Во время церемонии пройдет традиционный парад атлетов, которые пройдут по Национальному стадиону с флагами своих стран. Знаменосцами команды ОКР (ROC) станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.
09:20 мск
Зрителей ждет полуторачасовое шоу, постановщиком которого, как и 14 лет назад, выступил именитый режиссер Чжан Имоу.
В церемонии будут задействованы около четырех тысяч артистов. По завершении шоу глава КНР Си Цзиньпин официально объявит Олимпийские игры открытыми.
09:10 мск
Пекин становится первым городом мира, который принял летние и зимние Игры. И связь Олимпиады-2008 с Олимпиадой-2022 видна с первых минут. Церемония открытия пройдет на том же Национальном стадионе, который был центральной ареной ярким летом 2008-го.
Многие болельщики запомнили этот стадион под названием «Птичье гнездо». Это — отражение необычной архитектуры.
09:00 мск
Всем привет!
Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.
Будем следить за всем, что происходит на главной арене Олимпиады в режиме онлайн.
Присоединяйтесь!