Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
14:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии

В Пекине на Национальном стадионе проходит красочное шоу и парад участников.

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33
фотографии
33
фотографии

15:50 мск

Красота!

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15:48 мск

А вот и сборная России! Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина — знаменосцы сборной России! Наша команда на арене! Оживление на трибунах!

15:42 мск

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15:35 мск

Нет-нет, друзья! Это не первомайская демонстрация, а сборная Канады шествует по арене. Много народу как, ничего себе! А как же ограничения?

15:33 мск

Согласитесь, что церемония выигрывает существенно у Токио по одной неприметной по ТВ картинке, но очень важной причине: на арене есть зрители.

15:29 мск

Вот так это выглядело. Роскошное представление предыдущих Игры, эффектный танец льда и лазера.

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15:30 мск

Узбекистан на арене, а ранее проходила сборная Украины, понятное дело, что не обошлось без относительно крупного плана легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки на трибуне.

15:27 мск

Кстати, а вы уже видели талисман пекинской Олимпиады? Это чудная панда по имени Бин Дуньдунь.

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15:24 мск

Шествует по арене сборная Бельгии под невероятные ноты Чайковского.

15:18 мск

Начался парад атлетов. Первой, по традиции, идет Греция.

15:16 мск

Лазерное шоу в ледяном блоке? Для китайцев запросто. На кубе в центре арены эффектно высвечиваются фигуры олимпийцев, прославляющих свои страны на предыдущих Играх. 23 города во льду и ярких красках лучей.

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15:09 мск

После фантастического по уровню хореографии и свету номера, завершившимся полетом тычинок одуванчика и громоподобным салютом, началось представление официальных лиц. Флаг Китая появляется на арене и бережно передается из рук в руки аборигенов, облаченных в разные национальные костюмы.

15:03 мск

Пошел отсчет сезонов по китайскому календарю. Как там на счет долгожителей, если у них аж 24 сезона? Но оторваться от цветов на главной арене решительно невозможно, так что вот вам еще немного колора.

Во время загрузки произошла ошибка.

14:59 мск

Политический бомонд (так можно ведь сказать?) Китая и президент МОК Томас Бах приветствуют друг друга и под звуки торжественной музыки приветствуют публику (прорыв после Токио!) и потихоньку занимают свои места.

14:35 мск

Да, квалификационные соревнования на Олимпиаде уже стартовали — раньше всех начали керлингисты и саночники, сегодня было жаркое утро на командном турнире по фигурному катанию, но конечно, самое главное на старте Игр — это церемония открытие и зажжение олимпийского огня. Время летит! В свое время мир узнал, что такое «Птичье гнездо» — это та самая арена, где открывались летние Игры в 2008 году. И вот впервые в истории одна и та же арена примет не только летние, но и зимние Игры.

14:31 мск

Наш номер 46! Именно такими по счету появится на арене делегация сборной России. До старта церемонии остается чуть менее получаса.

10:00 мск

В Пекине на Национальном стадионе пройдет красочное шоу и парад участников.

09:30 мск

Во время церемонии пройдет традиционный парад атлетов, которые пройдут по Национальному стадиону с флагами своих стран. Знаменосцами команды ОКР (ROC) станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

09:20 мск

Зрителей ждет полуторачасовое шоу, постановщиком которого, как и 14 лет назад, выступил именитый режиссер Чжан Имоу.

В церемонии будут задействованы около четырех тысяч артистов. По завершении шоу глава КНР Си Цзиньпин официально объявит Олимпийские игры открытыми.

09:10 мск

Пекин становится первым городом мира, который принял летние и зимние Игры. И связь Олимпиады-2008 с Олимпиадой-2022 видна с первых минут. Церемония открытия пройдет на том же Национальном стадионе, который был центральной ареной ярким летом 2008-го.

Многие болельщики запомнили этот стадион под названием «Птичье гнездо». Это — отражение необычной архитектуры.

09:00 мск

Всем привет!

Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Будем следить за всем, что происходит на главной арене Олимпиады в режиме онлайн.

Присоединяйтесь!

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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