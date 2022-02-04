Очевидное — невероятное. Дочь Тутберидзе все равно на пороге включения в командник и завоевания олимпийского золота?

Когда-нибудь про это снимут триллер. Вопрос — будет ли это добрая история любви матери к дочери или этакий политический детектив.

Главная интрига предстоящего олимпийского командного турнира — не кто его выиграет, а примет ли в нем участие российская танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Потому что эта история может стать прецедентом, который перевернет все российское фигурное катание.

И даже не лучшее выступление Виктории Синициной/Никиты Кацалапова кардинально не меняет ситуации. Особенно если у девушек американка (вероятно, Мэрайя Белл) отлетит далеко в короткой программе. Вероятность замены в танцах сохраняется, пусть она и невысока. Ее, кстати, можно сделать по правилам после произвольной у мужчин — и это дополнительная возможность для маневра. Это риск золотом, но давайте посчитаем:

Валиева — 10 очков, Белл (?) — 7

Чен/Чжоу — 10, Кондратюк (?) — 8

Мишина/Галлямов (?) — 10, Книрим/Фрэйзер — 7

Чок/Бэйтс — 10, Дэвис/Смолкин (???) — 8.

Реально? Реально.

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Почему про это говорят?

Дуэт Дэвис/Смолкин, мягко говоря, необычный. Глеб — сын известного актера Бориса Смолкина, Диана — дочь Этери Тутберидзе, тренера, который обладает максимальной властью в российской фигурке. Ранее сам Глеб отвечал на вопрос журналистов «да, мы блатные», а Тутберидзе в передаче «Пусть говорят» признавалась: «У меня только одна фаворитка — моя дочка».

Когда просматриваешь старые заголовки, поражаешься наивности нас же трехлетней и даже трехмесячной давности. Вот люди удивляются, что Дэвис попала в юниорскую сборную России. Вот — что она спокойно выиграла финал Кубка России, пропустив весь сезон. Вот — что попала в серию Гран-при олимпийского сезона в обход некоторых других наших пар.

Каждый следующий шаг этой пары по лестнице вне очереди вроде бы казался логичным, не привлекающим внимания. Тем более что почти все остальные фигуристы молчат. Да, хейтеры возмущаются резким скачком оценок. Ну и что, плохо что ли, что российских фигуристов хорошо оценивают? Да они и сами прогрессируют, видно же!

В олимпийский сезон для Дэвис/Смолкина сошлось все

Олимпийский сезон — вообще сказка. Сначала сразу несколько танцевальных пар выбывают из-за эпидемии травм и болезней. Загорски и Гуррейро вообще не выступают. Затем в Варшаве Дэвис и Смолкину от души насыпают 200 баллов. Правда, главные конкуренты Скопцова/Алешин через пару недель отвечают своей «двухсоткой». Но тренд понятен: пара из «Хрустального» в первый же свой взрослый сезон не просто не восьмая — девятая, она фаворит в борьбе за третье место. И под свист трибун она ведет с запасом в борьбе да третье место в ритм-танце на чемпионате России.

Но и этого мало. Перед произвольным с чемпионата снимаются Синицина/Кацалапов, и «Дэвисы» становятся вторыми — а это по регламенту прямая путевка в сборную, без обсуждения тренерского совета.

На чемпионате Европы все вроде бы тихо — спокойной седьмое место, неплохие прокаты. И общее настроение — да не очень-то и нужен этот командник ребятам, что же, Тутберидзе совсем с ума сошла, она же за команду топит, а не просто топит ее. Хотя мама Скопцовой бы поспорила.

Теперь они почти нужны в команднике

Главная интрига — командник. Там в четырех видах можно сделать две замены. Но Дэвис и Смолкин только стали третьим номером! Какая им замена?

Но чудеса продолжаются. Сначала из-за теста на коронавирус и растренированности вылетает Михаил Коляда — и замена у мужчин не так и вероятна. Но шансы третьей танцевальной пары все равно от силы 5%.

Что происходит за последний день — сначала крайне мутная история со Степановой и Букиным. Они сначала не поехали на сборы в Красноярск (вроде как из-за вспышки ковида), а теперь не попадают на самолёт из Москвы в Пекин. Очень похоже, что тоже из-за коронавируса, но все молчат. Федерация и вовсе на голубом глазу говорит, что так и было задумано. Ни тренер, ни фигуристы ничего не говорят. Почему? Непонятно.

А сегодня комментатор Первого канала и по совместительству тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков в эфире говорит, что ребята пролетают мимо командника. А это была самая очевидная замена после девушек. Пикантная подробность — пару тренирует та же Тутберидзе.

Трудно отделаться от мысли, что это звенья одной цепи. Даже если это случайности, все равно они невероятным образом ложатся в канву, на которой большими буквами написано ДЭВИС В КОМАНДНИК. И все эти разговоры, которые я слышу весь год — что «Тутберидзе это не надо» — все больше напоминают завесу. Конспирология? Отчасти да. Но основанная на мнениях внутри этого удивительного вида спорта.

От чего зависит их попадание?

Теперь по сути. Ситуация такая — замена в женщинах почти очевидна. Но где менять дальше? Танцы буквально за день стали фаворитом. Уже и американцы, опрошенные корреспондентом «СЭ» в пресс-центре, говорят, что теперь в случае удачного для сборной России продолжения командника это «более чем возможно». Проблемами со спиной у Никиты можно объяснить все — и ведь действительно ее надо поберечь. Мужчин беречь же нечего, правда? Они у нас за медаль не так что бы борются.

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А еще, например, по нашей информации, Александр Жулин активно размышляет над тем, кого ему тренировать в новом олимпийском цикле — главная пара-то уйдет. Как вам комбинация — Александр Вячеславович получает в наставление… как раз Дэвис и Смолкина? Взаимовыгодное союзничество.

Вот и получается, что-либо происходит невероятное стечение обстоятельств, либо гениальная, но очевидная комбинация.

Впрочем, все это — лишь логические выводы. По нашей информации, решение о составе уже принято, и поменять его мог только форс-мажор в короткой программе. Считают ли люди, принимающие решения, произошедшее форс-мажором — не знаю даже сами фигуристы.

Помимо отрыва от США важно, кто выйдет в финал командника, какие 5 сборных из 10. Если Китай — то их танцевальная пара суперслабая, и Дэвис/Смолкин даже не будут пятыми, а повыше. Могут они обогнать и японцев. Если выйдет Канада и Италия — уже сложнее, из пары гораздо сильнее.

Наконец, вопрос еще важнее — поменяет ли это наше фигурное катание? Начнет ли после этого кто-то говорить или все и так же смирятся с этим уникальным прецедентом и так и будут просить выключить диктофон, прежде чем сказать очевидное для самих себя?