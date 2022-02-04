Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Эрик Френцель сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине
Немецкие двоеборцы Эрик Френцель и Теренс Вебер сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине.
Немецкие двоеборцы Эрик Френцель и Теренс Вебер сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсмены прилетели в Китай в четверг, их первые тесты показали положительный результат. Были проведены повторные исследования, которые подтвердили заражение.
Френцель — трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью. Вебер является серебряным призером чемпионата мира 2021 года.