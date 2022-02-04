«Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно». Васнецова разнесла пекинскую еду, у других тоже претензии

Биатлонистка Валерия Васнецова сейчас на карантине в Пекине, но больше грустит не из-за ковида — а еды, которую ей дают в олимпийской деревне.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно.



Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Васнецова в сторис инстаграма.

На фото: макароны, соус и, кажется, вареная курица.

Затем биатлонистка добавила, что так плохо кормят только спортсменов.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня.



Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты и прочее), висит пластиковая карточка со всеми данными.



Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам этот ужас. Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня. Но слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!» — возмутилась Васнецова.

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов уже отреагировал:

«Переписываюсь с представителем МОК (Международного олимпийского комитета — Sports.ru) и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать. Попросил Леру прислать фото, когда улучшат», — написал Аверьянов в своем телеграм-канале.

«Выбора тут очень много, но вкусный только кофе». Другие российские спортсмены тоже недовольны питанием

К питанию есть вопросы не только у Васнецовой, но и у ее партнера по биатлонной команде Кристины Резцовой, которая показывала олимпийскую столовую для «Матч ТВ»: «Выбора тут очень много, но вкусный только кофе. На самом деле немного вкусного, готовят почему-то так себе».

А, например, сноубордисту Владиславу Хадарину не хватает ингредиентов для блюд: «В мелочах много чего не хватает. Я лично ждал с нетерпением готовых ингредиентов под салат “Цезарь”: бекон, яйцо, курица, салат, хрустяшки. Но, к сожалению, ничего из этого нет. Только салат. Вроде бы мелочь, но когда у тебя на протяжении всего дня интенсивный график, хочется придти и поесть то, что нравится».

Лыжница Юлия Ступак тоже пожаловалась на питание в олимпийской деревне. «Я. Хочу. Нормальной. Еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, боооооорщщщщ!» — написала Ступак в сторис инстаграма.

А обещали, что будет почти 700 блюд, меню разрабатывали 4 года

Меню для олимпийцев разрабатывали 4 года — и в окончательный вариант вошли 678 блюд. Обещали учесть более менее все вкусы: просто предпочтения в еде, диеты, религиозные взгляды и многое другое (есть вегетарианская еда, халяльная и кошерная).

И конечно, в меню представлены традиционные китайские блюда: столовые оформлены с элементами традиций китайского нового года (он празднуется 1 февраля).

В еде нет большинства распространенных специй и приправ (всего исключены 48 видов), в том числе — перца и лаврового листа. Организаторы посчитали, что они могут привести к ложноположительной допинг-пробе.