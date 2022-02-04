Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
16:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно». Васнецова разнесла пекинскую еду, у других тоже претензии

«Выбора тут много, но вкусный только кофе».

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Источник: AP 2021

Биатлонистка Валерия Васнецова сейчас на карантине в Пекине, но больше грустит не из-за ковида — а еды, которую ей дают в олимпийской деревне.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно.

Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Васнецова в сторис инстаграма.

Источник: AFP 2021

На фото: макароны, соус и, кажется, вареная курица.

Затем биатлонистка добавила, что так плохо кормят только спортсменов.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня.

Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты и прочее), висит пластиковая карточка со всеми данными.

Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам этот ужас. Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня. Но слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!» — возмутилась Васнецова.

Источник: AFP 2021

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов уже отреагировал:

«Переписываюсь с представителем МОК (Международного олимпийского комитета — Sports.ru) и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать. Попросил Леру прислать фото, когда улучшат», — написал Аверьянов в своем телеграм-канале.

«Выбора тут очень много, но вкусный только кофе». Другие российские спортсмены тоже недовольны питанием

К питанию есть вопросы не только у Васнецовой, но и у ее партнера по биатлонной команде Кристины Резцовой, которая показывала олимпийскую столовую для «Матч ТВ»: «Выбора тут очень много, но вкусный только кофе. На самом деле немного вкусного, готовят почему-то так себе».

А, например, сноубордисту Владиславу Хадарину не хватает ингредиентов для блюд: «В мелочах много чего не хватает. Я лично ждал с нетерпением готовых ингредиентов под салат “Цезарь”: бекон, яйцо, курица, салат, хрустяшки. Но, к сожалению, ничего из этого нет. Только салат. Вроде бы мелочь, но когда у тебя на протяжении всего дня интенсивный график, хочется придти и поесть то, что нравится».

Лыжница Юлия Ступак тоже пожаловалась на питание в олимпийской деревне. «Я. Хочу. Нормальной. Еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, боооооорщщщщ!» — написала Ступак в сторис инстаграма.

А обещали, что будет почти 700 блюд, меню разрабатывали 4 года

Источник: AFP 2021

Меню для олимпийцев разрабатывали 4 года — и в окончательный вариант вошли 678 блюд. Обещали учесть более менее все вкусы: просто предпочтения в еде, диеты, религиозные взгляды и многое другое (есть вегетарианская еда, халяльная и кошерная).

И конечно, в меню представлены традиционные китайские блюда: столовые оформлены с элементами традиций китайского нового года (он празднуется 1 февраля).

В еде нет большинства распространенных специй и приправ (всего исключены 48 видов), в том числе — перца и лаврового листа. Организаторы посчитали, что они могут привести к ложноположительной допинг-пробе.

Илья Панаев

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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