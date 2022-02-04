Татьяна Навка: «Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов»

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Но все равно победит сильнейший. Расстраивает, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции. К сожалению, у Никиты (Кацалапова) с Викой (Синициной) была допущена помарка. В соревновании спортивных пар — немного непараллельное вращение (у Мишиной и Галлямова). Тем не менее, это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — сказала Навка.