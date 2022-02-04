Губерниев поскандалил с украинским журналистом в Пекине и назвал его лузером

Он сообщил, что случайно задел перегородку, рядом с которой сидел украинский журналист, и извинился. «Но чувак стал обзываться!!! Но кто обзывается — тот сам так называется!!!» — написал комментатор.

На видеозаписи слышно, что он на английском языке обозвал украинца лузером и ублюдком.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» Губерниев заявил, что оппонент пытался его спровоцировать. «Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», — отметил телекомментатор.