«Игры станут триумфом Большунова». Американская пресса предрекает России успехи на ОИ-2022

В день открытия зимних Олимпийских игр — 2022 мировая пресса, конечно, говорит о главном спортивном турнире четырёхлетия. Конечно, главная тема — это коронавирусные ограничения, но многие издания рассуждают и сугубо о спорте. Ряд западных СМИ обращают особое внимание на российских спортсменов и ждут от них триумфа и даже «покорения мира».

«Лыжная трасса будто создана для Большунова»

В Норвегии считают, что у российского лыжника Александра Большунова будет преимущество перед Йоханнесом Клебо на олимпийской трассе. По крайней мере, так считает Ханс-Кристиан Стадхайм, ранее входивший в тренерский штаб сборной Норвегии. Сейчас он работает в Пекине с британской командой и дал большой комментарий NRK перед стартом Игр.

«Это определённо самая сложная лыжная трасса, по которой я бегал. Помимо профиля, есть ещё два очень важных фактора. Трасса находится на высоте 1700 м над уровнем моря, и там очень медленный снег. Задором здесь ничего не добьёшься. Клебо хорошо готов. Если он будет в такой же форме, что и на “Тур де Ски”, то ему по силам забрать всё золото. Однако, по правде говоря, здесь благоприятные условия для других лыжников. Клебо хорош во всём, но не думаю, что здесь он сможет в полной мере использовать свои уникальные качества. Медленный снег не упрощает задачу. Трасса будто бы создана для Большунова и Нисканена. Я видел тренировку россиянина, он в хорошей форме», — утверждает Стадхайм.

«Российские фигуристки планируют покорить мир»

С таким заголовком вышел один из пунктов небольшого гида по главным событиям предстоящей Олимпиады от The Guardian.

«Трио российских подростков вооружено четверными прыжками. Они способны переписывать рекорды и готовы уничтожить конкуренцию в женском одиночном катании. Девушки могут воплотить мечту о чисто российском подиуме. 17-летние Трусова и Щербакова — знакомый дуэт, но они, по всей видимости, сразятся за серебро и бронзу турнира. 15-летняя Валиева — главный фаворит. Новоиспеченная чемпионка Европы уже побила несколько мировых рекордов в первом же сезоне на взрослом уровне», — гласит текст статьи.

В США прогнозируют грандиозный успех лыжной сборной России

Издание Sport Illustrated опубликовало свой медальный прогноз. Согласно ему, Олимпиада станет триумфальной для лыжника Александра Большунова. «Игры станут триумфом Большунова. Россиянин увезёт из Пекина четыре золотые медали», — пишет SI. Россиянину прогнозируют победу в разделке, скиатлоне, марафоне и эстафетной гонке. А вот предсказание в отношении Йоханнеса Клебо более скромное — два золота (спринт и командный спринт) и два серебра (скиатлон, эстафета). Помимо этого, SI прогнозирует победу женской сборной России в эстафете и серебро Натальи Непряевой в марафоне.

А вот сборной России по биатлону отводят далеко не такую ведущую роль, как лыжной команде. Прогноз — серебро Кристины Резцовой в масс-старте, серебро мужской сборной в эстафете и серебро в смешанной эстафете. Кому из других российских спортсменов прогнозируют золото на Играх? Предполагается, что весь подиум в женском одиночном катании займут наши фигуристки, а победу одержит Камила Валиева. Анастасия Мишина и Александр Галлямов возьмут золото в соревнованиях пар и ещё Россия победит в командном турнире фигуристов. Кроме того, первое место займут фристайлист Максим Буров, сноубордистка София Надыршина и мужская сборная по хоккею.

«В Пекине ковидная тюрьма. С людьми обращаются как с прокажёнными»

Помимо медальных прогнозов, популярна и тема коронавирусных ограничений. Шведское издание Expressen отметило непростые условия пребывания на Олимпиаде. Журналист Томас Петтерсон подчеркивает, что обстановка на турнире пока нисколько не напоминает большой спортивный праздник.

«Кто-то вообще верил, что Олимпийские игры в разгар пандемии будут честными со спортивной точки зрения? О справедливости уже не может быть и речи. Даже сейчас на некоторых здоровых спортсменов наложили ограничения, которые мешают им тренироваться, как конкурентам. Омикронские игры ещё толком не стартовали, как всё стало похоже на дикую шутку.



Присутствующие здесь люди ходят с постоянной тревогой. Что покажет тест, который я сдал сегодня утром? Был ли рядом с кем-то, у кого положительный результат? Окажусь ли на карантине сегодня вечером? Мою коллегу Анну три дня не выпускали из комнаты, несмотря на то что у неё не было ни позитивного теста, ни близкого контакта с заражёнными. А другой мой коллега на пару дней попал в своего рода ковидную тюрьму, где с ним обращались как с прокажённым.



Конечно, Китай рассматривает Олимпиаду как идеальный способ провести так называемую “спортивную стирку”. Через праздник спорта у страны есть возможность смыть печать жестокой диктатуры, передать образ радости, драматизма и красивых телевизионных образов. Впрочем, мне очень жаль Китай. Эта программа стирки пока работает довольно паршиво».

«Система контроля в Китае усложняет некоторые вещи»

CNN отмечает жёсткую систему, которую организовали внутри «пузырей». Правда, она далеко не всегда идёт во благо.

«В стремлении уберечь Игры от ковида и предотвратить его распространение среди населения китайские власти построили обширную сеть “пузырей”. Этот замкнутый круг отделяет Игры от города. Организаторы хвастаются технологиями, которые помогают им. В главном медиацентре Пекина сотрудники в масках, очках и защитных щитках трудятся вместе с роботами, которые делают гамбургеры, смешивают коктейли, подметают пол и распыляют дезинфицирующее средство. Интеллектуальные камеры наблюдения отслеживают данные о состоянии людей. Как только обнаруживается какая-либо аномалия, камеры включает сигнал тревоги.



Система тщательного контроля делает некоторые простые задачи очень сложными. Бывает так, что пункт назначения находится всего в нескольких кварталах, но тебе запрещают идти до него пешком. Вместо этого приходится использовать специальные транспортные средства и тратить гораздо больше времени. В 2008 году всё выглядело иначе. Тогда все были взволнованны, поскольку ждали большой спортивный праздник. На этот раз всё гораздо сложнее».