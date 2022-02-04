Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Игры станут триумфом Большунова». Американская пресса предрекает России успехи на ОИ-2022

А российские фигуристки, по мнению СМИ, вообще готовы «покорить мир».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В день открытия зимних Олимпийских игр — 2022 мировая пресса, конечно, говорит о главном спортивном турнире четырёхлетия. Конечно, главная тема — это коронавирусные ограничения, но многие издания рассуждают и сугубо о спорте. Ряд западных СМИ обращают особое внимание на российских спортсменов и ждут от них триумфа и даже «покорения мира».

«Лыжная трасса будто создана для Большунова»

Читайте также
Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его заменит Артем Мальцев

В Норвегии считают, что у российского лыжника Александра Большунова будет преимущество перед Йоханнесом Клебо на олимпийской трассе. По крайней мере, так считает Ханс-Кристиан Стадхайм, ранее входивший в тренерский штаб сборной Норвегии. Сейчас он работает в Пекине с британской командой и дал большой комментарий NRK перед стартом Игр.

«Это определённо самая сложная лыжная трасса, по которой я бегал. Помимо профиля, есть ещё два очень важных фактора. Трасса находится на высоте 1700 м над уровнем моря, и там очень медленный снег. Задором здесь ничего не добьёшься. Клебо хорошо готов. Если он будет в такой же форме, что и на “Тур де Ски”, то ему по силам забрать всё золото. Однако, по правде говоря, здесь благоприятные условия для других лыжников. Клебо хорош во всём, но не думаю, что здесь он сможет в полной мере использовать свои уникальные качества. Медленный снег не упрощает задачу. Трасса будто бы создана для Большунова и Нисканена. Я видел тренировку россиянина, он в хорошей форме», — утверждает Стадхайм.

«Российские фигуристки планируют покорить мир»

Читайте также
Очевидное — невероятное. Дочь Тутберидзе все равно на пороге включения в командник и завоевания олимпийского золота?

С таким заголовком вышел один из пунктов небольшого гида по главным событиям предстоящей Олимпиады от The Guardian.

«Трио российских подростков вооружено четверными прыжками. Они способны переписывать рекорды и готовы уничтожить конкуренцию в женском одиночном катании. Девушки могут воплотить мечту о чисто российском подиуме. 17-летние Трусова и Щербакова — знакомый дуэт, но они, по всей видимости, сразятся за серебро и бронзу турнира. 15-летняя Валиева — главный фаворит. Новоиспеченная чемпионка Европы уже побила несколько мировых рекордов в первом же сезоне на взрослом уровне», — гласит текст статьи.

В США прогнозируют грандиозный успех лыжной сборной России

Издание Sport Illustrated опубликовало свой медальный прогноз. Согласно ему, Олимпиада станет триумфальной для лыжника Александра Большунова. «Игры станут триумфом Большунова. Россиянин увезёт из Пекина четыре золотые медали», — пишет SI. Россиянину прогнозируют победу в разделке, скиатлоне, марафоне и эстафетной гонке. А вот предсказание в отношении Йоханнеса Клебо более скромное — два золота (спринт и командный спринт) и два серебра (скиатлон, эстафета). Помимо этого, SI прогнозирует победу женской сборной России в эстафете и серебро Натальи Непряевой в марафоне.

А вот сборной России по биатлону отводят далеко не такую ведущую роль, как лыжной команде. Прогноз — серебро Кристины Резцовой в масс-старте, серебро мужской сборной в эстафете и серебро в смешанной эстафете. Кому из других российских спортсменов прогнозируют золото на Играх? Предполагается, что весь подиум в женском одиночном катании займут наши фигуристки, а победу одержит Камила Валиева. Анастасия Мишина и Александр Галлямов возьмут золото в соревнованиях пар и ещё Россия победит в командном турнире фигуристов. Кроме того, первое место займут фристайлист Максим Буров, сноубордистка София Надыршина и мужская сборная по хоккею.

«В Пекине ковидная тюрьма. С людьми обращаются как с прокажёнными»

Читайте также
«Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно». Васнецова разнесла пекинскую еду, у других тоже претензии

Помимо медальных прогнозов, популярна и тема коронавирусных ограничений. Шведское издание Expressen отметило непростые условия пребывания на Олимпиаде. Журналист Томас Петтерсон подчеркивает, что обстановка на турнире пока нисколько не напоминает большой спортивный праздник.

«Кто-то вообще верил, что Олимпийские игры в разгар пандемии будут честными со спортивной точки зрения? О справедливости уже не может быть и речи. Даже сейчас на некоторых здоровых спортсменов наложили ограничения, которые мешают им тренироваться, как конкурентам. Омикронские игры ещё толком не стартовали, как всё стало похоже на дикую шутку.

Присутствующие здесь люди ходят с постоянной тревогой. Что покажет тест, который я сдал сегодня утром? Был ли рядом с кем-то, у кого положительный результат? Окажусь ли на карантине сегодня вечером? Мою коллегу Анну три дня не выпускали из комнаты, несмотря на то что у неё не было ни позитивного теста, ни близкого контакта с заражёнными. А другой мой коллега на пару дней попал в своего рода ковидную тюрьму, где с ним обращались как с прокажённым.

Конечно, Китай рассматривает Олимпиаду как идеальный способ провести так называемую “спортивную стирку”. Через праздник спорта у страны есть возможность смыть печать жестокой диктатуры, передать образ радости, драматизма и красивых телевизионных образов. Впрочем, мне очень жаль Китай. Эта программа стирки пока работает довольно паршиво».

«Система контроля в Китае усложняет некоторые вещи»

CNN отмечает жёсткую систему, которую организовали внутри «пузырей». Правда, она далеко не всегда идёт во благо.

«В стремлении уберечь Игры от ковида и предотвратить его распространение среди населения китайские власти построили обширную сеть “пузырей”. Этот замкнутый круг отделяет Игры от города. Организаторы хвастаются технологиями, которые помогают им. В главном медиацентре Пекина сотрудники в масках, очках и защитных щитках трудятся вместе с роботами, которые делают гамбургеры, смешивают коктейли, подметают пол и распыляют дезинфицирующее средство. Интеллектуальные камеры наблюдения отслеживают данные о состоянии людей. Как только обнаруживается какая-либо аномалия, камеры включает сигнал тревоги.

Система тщательного контроля делает некоторые простые задачи очень сложными. Бывает так, что пункт назначения находится всего в нескольких кварталах, но тебе запрещают идти до него пешком. Вместо этого приходится использовать специальные транспортные средства и тратить гораздо больше времени. В 2008 году всё выглядело иначе. Тогда все были взволнованны, поскольку ждали большой спортивный праздник. На этот раз всё гораздо сложнее».

Кирилл Закатченко

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
«В Пекине медленная трасса для Клебо». Мнение нашего тренера
Дочь Тутберидзе на пороге завоевания олимпийского золота?
«Триумф Большунова». Пресса в США предрекает России успехи на ОИ
«Съедаю горсть макарон, потому что остальное есть невозможно»
МОК не упомянул команду России в текстовой трансляции церемонии открытия зимней Олимпиады
Американский телеканал показал Путина во время выхода украинских олимпийцев
Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: как это было
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Эрик Френцель сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине
Тихонов: «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 1980-м жили в США как в тюрьме, никто не жаловался»
Кузьменко и Шугаев сдали отрицательные ковид-тесты и присоединятся к тренировкам сборной
Конькобежцы Головатюк и Нифонтова выбраны знаменосцами олимпийской сборной Белоруссии
Министр спорта Матыцин заразился коронавирусом и ушел на карантин
С. Федоров и Нестеров присоединились к сборной России, сдав отрицательные ковид-тесты
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
В Пекине зажжен огонь Зимних Олимпийских игр
Поздняков рассказал, как проходил выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады
Олимпийские стадионы в Китае показали с орбиты (фото)
Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его заменит Артем Мальцев
Мишина/Галлямов: Москвина в пути на Олимпиаду. Сейчас она на верблюдах до Красноярска, потом до Китая на пандах
Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Садреев стал вторым и третьим в тренировочных попытках, Климов — четвертым и пятым
Врачи отложили вылет Елены Вяльбе на Олимпиаду-2022 в Пекин
«Вокруг сборной России такой негатив раздули. Может, это кому-то нужно». Интервью главного тренера Жамнова
Сноубордистка из Японии покидает Олимпиаду после страшного падения в слоупстайле
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Тревога на ОИ: все российские фигуристы проиграли, даже пары
Владимир Путин прилетел в Пекин, где посетит церемонию открытия Игр
Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады. Отставание от США — 2 очка
Почему хоккеисты летели отдельным самолетом? Что с Кузьменко? Олимпиаду стоило перенести? Отвечает Илья Ковальчук
Женская сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию в стартовом матче на ОИ-2022
Самые красивые русские спортсменки Олимпиады-2022. Фото прекрасных девушек (бонусом идет Загитова)
Ковальчук сообщил, что Нестеров и Кузьменко сдали сомнительные тесты на коронавирус
Губерниев рассказал, как организаторы ковид-протоколов ОИ потеряли его тест на коронавирус
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
5Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
Золото Загитовой, триумф Большунова и Ко, история от Ридзика. Вспоминаем всех медалистов Олимпийских игр-2018
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам пожаловалась на кошмары перед Олимпиадой
«Мы свободные люди, каждый в свободной стране». Украинский фигурист — о запрете говорить на русском языке
Первая зимняя Олимпиада СССР: вышли в пыжиковых шапках, факелоносец упал, наши выиграли медальный зачет
Швеция переиграла Австралию, Канада проиграла Швейцарии
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире Олимпиады после ритм-танца
Марк Кондратюк стал 3-м в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине
Фигурист Ханю заявил, что намерен выполнить четверной аксель на Олимпийских играх
Советский Союз не участвовал в Олимпийских играх до 1952 года. Почему так произошло?
Утро по-пекински: кто из россиян завоюет олимпийские медали в Китае
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь