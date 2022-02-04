Американский телеканал показал Путина во время выхода украинских олимпийцев

«За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир», — сказала комментатор Саванна Гатри.

При этом она обратилась к популярной на Западе теме так называемой «российской угрозы» и заявила, что Москва «сосредотачивает военных на границе с Украиной».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jTUMXQopMiQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

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При этом Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.