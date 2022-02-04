Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
5.02скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
5.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
5.02скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
5.02скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
5.02скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
5.02скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
5.02скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
5.02скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
5.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
5.02скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
5.02скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
5.02скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
5.02скороЭстафета. Микст. Полуфинал
20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Нарушили традицию. Китайцы действительно удивили церемонией зажжения огня Олимпиады

Многие зрители были разочарованы увиденным.

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Источник: Чемпионат.com

В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» во второй раз за последние 14 лет состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Торжество продолжалась почти два с половиной часа, стартовало с обратного отсчёта по китайскому календарю и нескольких мощных салютов.

Затем организаторы представили олимпийскую символику. На протяжении нескольких минут на ледяном кубе в центре арены отображались пиктограммы с логотипами предыдущих зимних Игр.

Одной из основных интриг церемонии считалось то, как китайцы выведут на стадион пять олимпийских колец — это обязательное требование для всех олимпийских церемоний. В результате кольца появились изнутри ледяного куба. И тоже были ледяными!

Парад спортсменов традиционно открыли греки — родоначальники Олимпийских игр. Представители сборной России появились на пекинском стадионе 46-ми по счёту. Знаменосцами национальной команды выступили конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Источник: Чемпионат.com

Выход атлетов в чашу стадиона сопровождали классические музыкальные композиции. Несколько сборных появились на арене под аккомпанемент Петра Чайковского.

Пожалуй, самый колоритный выход на стадион удался Натану Крамптону — скелетонисту из Американского Самоа. Парень вышел на стадион полуголым, несмотря на морозец.

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Парад спортсменов завершили хозяева Игр — китайцы. После этого на стадион опустилась 91 снежинка с названиями стран-участников Олимпиады. Вместе они образовали одну большую снежинку как символ единства мира. Этой идее соответствует и официальный девиз пекинских соревнований — «Вместе ради общего будущего».

Затем на экранах «Птичьего гнезда» появился двухминутный видеоролик с тем же посылом: «Каждый взлёт, каждое падение, каждая победа — мы всегда вместе».

Источник: Чемпионат.com

Торжественную речь президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха увенчали ещё несколько ярчайших фейерверков над пекинским небом.

После того как залпы отгремели, наступила лирическая часть церемонии. На «Птичье гнездо» вышли около ста детей. Они спели гимн Олимпиады на греческом языке, держа в руках палки со светящимися голубями. В конце номера дети выстроились в одно большое сердце.

Безусловно, главным моментом церемонии, которого все ждали, было зажжение олимпийского огня. Китайцы предупреждали, что зажгут его очень необычно, и действительно удивили.

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Традиционную эстафету олимпийского огня внутри стадиона завершали китайские шорт-трекистки — Ли Янь, Ян Ян и Чжоу Ян, а также рекордсмен Азии в беге на 60 метров Бинтянь Су.

Право зажечь олимпийский огонь на стадионе получили лыжница Динигеер Йиламуцзян и лыжник Цзявэнь Чжао. Зрители на стадионе и у экранов замерли в ожидании, но… До зажжения дело не дошло — атлеты ограничились доставкой факела в намеченное место в центре снежинки.

Снежинка засверкала разными цветами и начала медленно подниматься под купол арены. Когда она завершила своё восхождение, над стадионом вновь вспыхнули салюты — теперь в форме олимпийских колец. С факелом никаких других действий так больше и не произошло — на кадрах телетрансляции олимпийский огонь остался едва различимым огоньком.

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Безусловно, многие зрители остались разочарованы увиденным. В последнее время на Играх было принято зажигать огонь красочно, необычно, создавая затейливые, подчас колоссальные конструкции и зажигая мощное пламя. Но китайцы нарушили традицию последних лет: то ли сэкономили, то ли намеренно сделали ставку на простоту.

Через 16 дней «Птичье гнездо» встретит ещё одну церемонию — закрытия Игр. Но прежде олимпийцы из 15 видов спорта разыграют 109 комплектов медалей.

Егор Бульчук

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Нарушили традицию. Китай удивил мир церемонией зажжения огня
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XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
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V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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