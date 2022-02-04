Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
04:05скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
04:05скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
05:45скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
09:20скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
10:45скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
11:30скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
12:00скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
13:00скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
13:45скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
14:00скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
14:00скороЭстафета. Микст. Полуфинал
4 февраля, источник: Sport24

Какие медали выиграет Россия во 2-й день Олимпиады: стартуют лыжницы и биатлонисты, верим в шорт-трек

В субботу разыграют первые комплекты наград.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпиада в Пекине официально стартовала! И уже завтра спортсмены разыграют первые комплекты наград. У россиян есть очень хорошие шансы открыть счет медалям, но обо всем по порядку.

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Какие соревнования будут 5 февраля

Биатлон, лыжные гонки, керлинг, фристайл, хоккей, санный спорт, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.

Какие медали разыграют 5 февраля

6 комплектов наград в шести видах спорта:

  • Биатлон
  • Лыжные гонки
  • Фристайл
  • Шорт-трек
  • Прыжки с трамплина
  • Конькобежный спорт

Кто из российских спортсменов выступит 5 февраля

Утром по Москве продолжатся квалификации прыгунов с трамплина, от России выступят Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев, Евгений Климов, Софья Тихонова и Ирма Махиня. А первыми из наших атлетов за медалями пойдут лыжницы — на старт скиатлона выйдут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Затем придет черед биатлонистов, в смешанной эстафете Россию представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинова и Эдуард Латыпов. В 13:00 (здесь и далее — время московское) постараются пробиться в финалы фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев, с 14:10 начнут свои соревновательные попытки саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич.

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Если в пятницу Столичный дворец спорта принимал фигуристов, то в субботу здесь соревнуются шорт-трекисты — в 16:26 стартует дебютная в истории Игр микст-эстафета. В 11:30 свой первый комплект наград разыграют конькобежки: Наталья Воронина и Евгения Лаленкова выйдут на старт 3-километровой гонки. А в 16:10 женская сборная России по хоккею встретится с одними из главных фаворитов турнира — американками.

Олимпиада-2022: расписание финалов 5 февраля

  • 10:45 — Лыжи, скиатлон. Женщины
  • 11:30 — Конькобежный спорт, 3000 м. Женщины
  • 12:00 — Биатлон, смешанная эстафета
  • 14:35 — Прыжки с трамплина, нормальный трамплин. Женщины
  • 15:40 — Фристайл, могул. Мужчины
  • 16:26 — Шорт-трек, смешанная эстафета.

Шансы российских спортсменов на медали 5 февраля

В скиатлоне от России выступит наше звездное трио — Непряева, Ступак и Сорина, каждая из девушек по ходу сезона давала бой скандинавкам и готова бороться за подиум. Есть шанс зацепиться за медаль и у конькобежки Натальи Ворониной, хотя пока главных успехов в своей карьере она добилась на пятикилометровке. А вот биатлонистов точно ждем в призах: после их выступлений на Кубке мира прогнозы на Игры только оптимистичные.

В прыжках с трамплина и могуле наши спортсмены не идут в числе фаворитов, в отличие от шорт-трекистов — Семен Елистратов и Ко сделают все возможное, чтобы стать первыми в истории Игр медалистами в миксте.

Владимир Афанасьев

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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