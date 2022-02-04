Какие медали выиграет Россия во 2-й день Олимпиады: стартуют лыжницы и биатлонисты, верим в шорт-трек
В субботу разыграют первые комплекты наград.
В субботу разыграют первые комплекты наград.
Олимпиада в Пекине официально стартовала! И уже завтра спортсмены разыграют первые комплекты наград. У россиян есть очень хорошие шансы открыть счет медалям, но обо всем по порядку.
Биатлон, лыжные гонки, керлинг, фристайл, хоккей, санный спорт, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.
6 комплектов наград в шести видах спорта:
Утром по Москве продолжатся квалификации прыгунов с трамплина, от России выступят Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев, Евгений Климов, Софья Тихонова и Ирма Махиня. А первыми из наших атлетов за медалями пойдут лыжницы — на старт скиатлона выйдут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.
Затем придет черед биатлонистов, в смешанной эстафете Россию представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинова и Эдуард Латыпов. В 13:00 (здесь и далее — время московское) постараются пробиться в финалы фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев, с 14:10 начнут свои соревновательные попытки саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич.
Если в пятницу Столичный дворец спорта принимал фигуристов, то в субботу здесь соревнуются шорт-трекисты — в 16:26 стартует дебютная в истории Игр микст-эстафета. В 11:30 свой первый комплект наград разыграют конькобежки: Наталья Воронина и Евгения Лаленкова выйдут на старт 3-километровой гонки. А в 16:10 женская сборная России по хоккею встретится с одними из главных фаворитов турнира — американками.
В скиатлоне от России выступит наше звездное трио — Непряева, Ступак и Сорина, каждая из девушек по ходу сезона давала бой скандинавкам и готова бороться за подиум. Есть шанс зацепиться за медаль и у конькобежки Натальи Ворониной, хотя пока главных успехов в своей карьере она добилась на пятикилометровке. А вот биатлонистов точно ждем в призах: после их выступлений на Кубке мира прогнозы на Игры только оптимистичные.
В прыжках с трамплина и могуле наши спортсмены не идут в числе фаворитов, в отличие от шорт-трекистов — Семен Елистратов и Ко сделают все возможное, чтобы стать первыми в истории Игр медалистами в миксте.
Владимир Афанасьев